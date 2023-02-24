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俄烏戰爭滿一周年 世界展望會：僅四分之一烏克蘭兒童獲教育支持

記者葉冠妤／台北即時報導
在羅馬尼亞兒童關懷中心，6歲的馬蒂夫（Matvi，左1）和心理輔導員共度愉快時光。（台灣世界展望會提供）
在羅馬尼亞兒童關懷中心，6歲的馬蒂夫（Matvi，左1）和心理輔導員共度愉快時光。（台灣世界展望會提供）

俄烏戰爭爆發屆滿一周年，平均每天有54名烏克蘭平民傷亡，造成烏克蘭境內540萬人流離失所、800萬難民前往歐洲尋求庇護。世界展望會指出，歷經長期衝突及動盪，許多烏克蘭兒童陷入焦慮，甚至出現暴力、濫用藥物等成癮行為，作為遭遇連續創傷的應對機制，展望會正透過一連串的心理社會支持、教育、兒童保護等服務，陪伴他們紓解情緒壓力，修復受傷的心。

「孩子們擔驚受怕，更難控管情緒。」世界展望會烏克蘭危機回應總監克里斯·帕盧斯基（Chris Palusky）指出，在烏東地區，47%兒童表示戰火毀損家園、83%兒童很擔心安危，還有5分之1兒童說同儕間出現暴力行為，「眼見家人因轟炸受傷或赴前線作戰，孩子們憤恨不平。他們想要報復。」

更有過半數兒童提及，同儕以抽菸、濫用藥物等成癮方式，作為面對家人離散、流離失所、暴力威脅等傷痛的因應對策，8成青少年男孩表示同儕藉此紓壓，「讓孩子感覺生活回歸常態很重要，穩定上學能使孩子重拾安定感，但頻繁停電和空襲警報常打斷孩子學習，他們很難在防空洞連網上課。」展望會在需求評估調查中亦發現，僅4分之1烏克蘭兒童在過去一年得到有品質的教育支持。

世界展望會持續與在地夥伴組織合作，提供心理社會支持、教育、兒童保護等服務，包括專業心理諮商轉介、教師和社會工作者心理急救培訓、線上諮商、成立青年社團、提供教學APP、舉辦非正規教育活動等，陪孩子處理創傷、延續學習之路，預防他們訴諸消極的創傷應對機制。展望會指出，一年來，展望會已在烏克蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦、喬治亞服務逾65萬烏克蘭人，已超過烏克蘭總人口的百之一，其中包括25萬名兒童，而台灣民眾愛心亦參與其中。

台灣世界展望會會長李紹齡呼籲，若戰事繼續，烏克蘭孩子的身心健康將持續受創，可能導致中長期心理障礙或心理疾病，前方路漫漫難行，但展望會會繼續在不同階段支持烏克蘭兒童和家庭的身心福祉需求，關懷最脆弱家庭的孩子，台灣世界展望會以「飢餓三十救援基金」回應烏克蘭危機、阿富汗人道危機、東非糧荒、土耳其及敘利亞震災等緊急事件，邀請大家每月定期捐款，持續幫助展望會在最脆弱地區及災難現場的中長期救援與重建工作。

俄烏戰爭爆發一年來，平均每天有54名烏克蘭平民傷亡，造成烏克蘭境內540萬人流離...
俄烏戰爭爆發一年來，平均每天有54名烏克蘭平民傷亡，造成烏克蘭境內540萬人流離失所、800萬難民前往歐洲各國尋求庇護。（台灣世界展望會提供）

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