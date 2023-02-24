中國宣告「解決烏克蘭危機」立場 促停火和談 反用核武

俄羅斯總統普亭日前主動釋出習近平將於4至5月訪問莫斯科的消息，引起俄中進一步結盟的猜疑，而中國外交部24日發布文件，促俄烏停火和談，令人玩味。圖為普亭23日在克里姆林宮牆邊為抗擊納粹的英雄城市紀念碑獻花。(路透)

中國在俄烏戰爭一周年之際，發表關於政治解決烏克蘭 危機的立場文件，其中提及的尊重各國主權、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁，以及反對使用或威脅使用核武器的說法，尤其引人注目。

中共中央外事辦公室主任王毅日前在出席慕尼西安全會議時，主動釋放中國將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件的信息，讓外界猜測中國國家主席習近平 將於24日發表俄烏和平計畫。美國國務院官員23日也對這一計畫表示期待。

但中方並未以習近平的名義，而是由外交部發布，層級有所降低。由於俄羅斯 總統普亭日前主動釋出習近平將於4至5月訪問莫斯科的消息，引起俄中進一步結盟的猜疑，而西方國家對中國的「和平方案」本就將信將疑，習近平24日未親自就俄烏和平計畫發表演講，做法更令人玩味。

中方文件共有12項主張，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機、保護平民和戰俘、維護核電站安全、減少戰略風險、保障糧食外運、停止單邊制裁、確保產業鏈供應鏈穩定以及推動戰後重建。

其中「尊重各國主權」，稱聯合國憲章宗旨和原則應嚴格遵守，各國主權、獨立和領土完整都應切實保障。這一點被外界解讀並不鼓勵俄羅斯入侵主權國家烏克蘭。

而「減少戰略風險」一項中，聲明「核武器用不得，核戰爭打不得」；應反對使用或威脅使用核武器；防止核擴散，避免出現核危機；反對任何國家在任何情況下研發、使用生化武器；反對武裝攻擊核電站等和平核設施等，也被解讀為在敲打俄羅斯。俄羅斯總統普亭連日來一再發出核威脅信號。

中方文件也有多處在敲打美國和西方國家，文件呼籲停止單邊制裁，指單邊制裁、極限施壓不僅解決不了問題，而且會製造出新的問題；反對任何未經安理會授權的單邊制裁；而文件中稱一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障；防止形成陣營對抗等，不拱火澆油，不激化矛盾，則有針對北約的意味。

文件呼籲俄烏啟動和談，解決人道危機，保護平民和戰俘，保障糧食外運以及確保產業鏈供應鏈穩定。這些立場與中國的切身利益相關，在一些歐亞國家也可能引起共鳴。