俄烏戰爭周年 聯大促俄無條件撤軍 中國呼籲不得用核武

聯合國大會23日以壓倒性票數通過要求俄國自烏克蘭無條件撤軍，中國和印度都投下棄權票。但此決議並沒有強制約束力。（路透）

聯合國 大會在俄國侵略烏克蘭 周年前夕，23日以141票同意、7票反對的懸殊票決通過決議案，要求俄羅斯停止在烏克蘭的敵意行動，並無條件撤軍，中國等32國棄權。但中國外交部在稍後發表聲明，呼籲「核武器用不得，核戰打不得」，反對使用或威脅使用核武器。

在俄國侵烏戰爭一周年前夕，各國矚目中國的態度，美方甚至在前一天透過媒體揚言將公布中國要軍援俄羅斯的證據。外界原本預期中國的「和平方案」是由國家主席習近平宣布，但在北京時間24日早上由外交部發布。

針對俄國 中反對攻擊核電廠

中國外交部發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」共有12點，除了主張不得使用或威脅使用核武器外，也反對攻擊核電廠。這部分明顯是針對俄方而來。

針對美國 強調停止單邊制裁

但中方聲明也強調要尊重各國主權，停止單邊制裁、長臂管轄，則明顯是針對美國及西方國家。中方呼籲俄烏應儘快和談，停止戰爭。

戰爭周年 1300萬人流離失所 雙方各損10萬軍人

俄國自去年2月24日發動侵烏戰爭一年來，聯合國估計至少1300萬人流離失所，雙方各折損逾10萬軍人。

聯大決議 對俄無任何拘束力

聯合國在美東時間23日通過決議要求俄國無條件撤軍，這項決議案雖然顯現聯合國的強硬立場，卻沒有任何拘束力，對俄國不會產生影響。

美國駐聯合國代表格林菲爾德在安理會上發言強調美國永遠和烏克蘭站在一起。（美聯社）

決議案 中國等32國投棄權票

這項決議案由烏克蘭諮詢盟國後起草，投票時有141票同意、中國等32國棄權，7個投下反對票的國家分別是白俄羅斯 、尼加拉瓜、俄羅斯、敘利亞、北韓、厄利垂亞和馬利，這些國家都與俄羅斯具有緊密的軍事關係；白俄羅斯提議的修正案要求刪除諸多措辭，但全部被否決。

在俄烏戰爭一周年前夕，聯合國大會通過決議要求俄國撤軍，烏克蘭外長庫列巴（右）和駐聯合國大使斯利茨亞（左）鼓掌歡迎。（路透）

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，投票結果是西方支持烏克蘭的再次證明。他說：「這次投票駁斥了南半球國家不支持烏克蘭的論點，許多拉丁美洲、非洲和亞洲國家投票支持。」

美聯社報導，聯合國大會是聯合國應對烏克蘭議題最重要的機構，負責維持國際和平與安全的聯合國安理會幾乎已被俄羅斯的否決權癱瘓。

不同於安理會的決議案，聯合國大會決議案不具法律約束力，但仍代表全球意見指標。

中國駐聯合國副大使戴兵23日說：「我們支持俄羅斯與烏克蘭各自發展，國際社會必須共同努力促進和平談判。」

中國聲稱在衝突中維持中立，並提倡和平會談，但卻未批評侵略者。北京政府譴責美國及其盟國制裁俄羅斯並軍援烏克蘭，中俄則加速推進外交政策並反對美國領導的國際秩序。