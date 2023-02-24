我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

俄烏戰爭周年 聯大促俄無條件撤軍 中國呼籲不得用核武

編譯陳韻涵／綜合23日電
聯合國大會23日以壓倒性票數通過要求俄國自烏克蘭無條件撤軍，中國和印度都投下棄權票。但此決議並沒有強制約束力。（路透）
聯合國大會23日以壓倒性票數通過要求俄國自烏克蘭無條件撤軍，中國和印度都投下棄權票。但此決議並沒有強制約束力。（路透）

聯合國大會在俄國侵略烏克蘭周年前夕，23日以141票同意、7票反對的懸殊票決通過決議案，要求俄羅斯停止在烏克蘭的敵意行動，並無條件撤軍，中國等32國棄權。但中國外交部在稍後發表聲明，呼籲「核武器用不得，核戰打不得」，反對使用或威脅使用核武器。

在俄國侵烏戰爭一周年前夕，各國矚目中國的態度，美方甚至在前一天透過媒體揚言將公布中國要軍援俄羅斯的證據。外界原本預期中國的「和平方案」是由國家主席習近平宣布，但在北京時間24日早上由外交部發布。

針對俄國 中反對攻擊核電廠

中國外交部發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」共有12點，除了主張不得使用或威脅使用核武器外，也反對攻擊核電廠。這部分明顯是針對俄方而來。

針對美國 強調停止單邊制裁

但中方聲明也強調要尊重各國主權，停止單邊制裁、長臂管轄，則明顯是針對美國及西方國家。中方呼籲俄烏應儘快和談，停止戰爭。

戰爭周年 1300萬人流離失所 雙方各損10萬軍人

俄國自去年2月24日發動侵烏戰爭一年來，聯合國估計至少1300萬人流離失所，雙方各折損逾10萬軍人。

聯大決議 對俄無任何拘束力

聯合國在美東時間23日通過決議要求俄國無條件撤軍，這項決議案雖然顯現聯合國的強硬立場，卻沒有任何拘束力，對俄國不會產生影響。

美國駐聯合國代表格林菲爾德在安理會上發言強調美國永遠和烏克蘭站在一起。（美聯社）
美國駐聯合國代表格林菲爾德在安理會上發言強調美國永遠和烏克蘭站在一起。（美聯社）

決議案 中國等32國投棄權票

這項決議案由烏克蘭諮詢盟國後起草，投票時有141票同意、中國等32國棄權，7個投下反對票的國家分別是白俄羅斯、尼加拉瓜、俄羅斯、敘利亞、北韓、厄利垂亞和馬利，這些國家都與俄羅斯具有緊密的軍事關係；白俄羅斯提議的修正案要求刪除諸多措辭，但全部被否決。

在俄烏戰爭一周年前夕，聯合國大會通過決議要求俄國撤軍，烏克蘭外長庫列巴（右）和駐...
在俄烏戰爭一周年前夕，聯合國大會通過決議要求俄國撤軍，烏克蘭外長庫列巴（右）和駐聯合國大使斯利茨亞（左）鼓掌歡迎。（路透）

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，投票結果是西方支持烏克蘭的再次證明。他說：「這次投票駁斥了南半球國家不支持烏克蘭的論點，許多拉丁美洲、非洲和亞洲國家投票支持。」

美聯社報導，聯合國大會是聯合國應對烏克蘭議題最重要的機構，負責維持國際和平與安全的聯合國安理會幾乎已被俄羅斯的否決權癱瘓。

不同於安理會的決議案，聯合國大會決議案不具法律約束力，但仍代表全球意見指標。

中國駐聯合國副大使戴兵23日說：「我們支持俄羅斯與烏克蘭各自發展，國際社會必須共同努力促進和平談判。」

中國聲稱在衝突中維持中立，並提倡和平會談，但卻未批評侵略者。北京政府譴責美國及其盟國制裁俄羅斯並軍援烏克蘭，中俄則加速推進外交政策並反對美國領導的國際秩序。

白俄羅斯 烏克蘭 聯合國

上一則

俄烏戰爭周年 普亭再打核武牌 澤倫斯基稱必能戰勝

延伸閱讀

中外交部促俄烏停火和談 非習近平名義「降低層級」

中外交部促俄烏停火和談 非習近平名義「降低層級」
德媒：中國公司擬供應俄國無人機 並協助量產

德媒：中國公司擬供應俄國無人機 並協助量產
聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權
俄烏戰爭屆周年 澤倫斯基表達有信心獲勝

俄烏戰爭屆周年 澤倫斯基表達有信心獲勝

熱門新聞

前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
營養師預測，泡菜一類的發酵食品，會是2023年度消費者首選的「超級食物(superfood)」。(Pexels)

快看世界／營養師評選年度「超級食物」 第一名是它

2023-02-17 16:23
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用汽車的大小。(取自NIBBB網站)

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

2023-02-18 02:30
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03
國防部政策次長卡爾。(歐新社)

五角大廈高官：中國軍政鴻溝巨大 習近平不相信軍隊

2023-02-20 13:07

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風