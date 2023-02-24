俄烏戰爭周年／烏克蘭經濟萎縮35% 重建需3490億元

圖為烏克蘭相互扶持的傷兵，這樣的畫面在過去一年每天上演。（美聯社）

西方國家聯手制裁俄羅斯，但俄國 撐住並未倒下，經濟表現還不弱；同樣烏克蘭 挺了一年讓俄國吃足苦頭，也令世人驚訝，不過烏克蘭的經濟受到重創更甚俄國，世界銀行估計，烏克蘭2022年經濟將萎縮35%。基輔政經學院一月估計，修復戰火摧毀的全部基礎設施，需要金額為1380億美元。

烏克蘭政府、歐盟 、世界銀行共同估計，烏克蘭戰後重建的金額為3490億美元，只是終止戰爭之日仍遙遙無期。世界銀行主管歐洲與中亞事務的副總裁畢爾德表示：「俄國入侵烏克蘭持續造成重大災損」。

去年2月24日俄軍進攻之時，外界原以為烏國抵抗幾天內就會崩潰，但一年來烏軍以靈活機動的戰術、分散授權的指揮、打擊敵軍弱點，讓俄軍窘態百出；加上西方國家軍援不斷，烏軍仍有機會擊敗俄軍現已展開的春季大規模攻勢。

有線電視新聞網(CNN)報導，沒幾個人能想像到，開戰一年後，烏克蘭老古董般的戰機還在飛。

烏軍敏捷靈活最顯著的例子之一，可見於開戰第一日，當時俄軍發動大規模直升機突襲，奪下基輔市郊的空軍基地，儼然要把它轉變成橋頭堡。但夜間烏軍的特種部隊即在精準炮擊支援下穿透該基地，殺死數十名俄國傘兵，癱瘓基地跑道；俄軍的自信，在第一階段就受阻。

烏軍的靈活因西方軍武的注入而更形強化；西方武器很多都比俄製武器先進一個世代；最早是英、美提供的反坦克武器及土耳其製的無人攻擊機。

接下來是精準的「海馬士」(HIMARS)多管火箭系統、法國波蘭等國提供的長程火炮，讓烏軍能削弱俄軍的指揮哨、彈藥燃料庫；在北約支援下，烏軍能即時搜集情報並整合，戰場局勢變成烏軍更快查出目標，俄軍顯得蹣頇笨重。

西方防空系統擋下多數俄製導彈及無人機隊，使俄國空軍也不敢直接飛到烏國上空執行任務。

但烏克蘭要求的軍武支援，交付經常延誤，讓烏軍付出慘重代價。最近這項延誤再出現的例子，便是幾個月來要提供坦克但混淆雜亂。豹式二型(Leopard 2)、挑戰者(Challengers)及M1艾布蘭主戰坦克都分撥出來要給烏軍，它們都遠優於俄軍坦克，但供應的數量至今還不清楚，由數十輛到300輛都有可能，得等到4月才會有第一批投入戰場。

此外還有彈藥短絀的問題，面對俄軍蓄積龐大的火炮及火箭系統，彈藥短絀是烏軍痛腳。俄軍已集結足夠兵力，未來幾周似乎可能沿哈爾科夫到札波羅熱的漫長戰線發動攻擊，俄國空軍也可能加入。西方雖評估俄軍欠缺協同作戰能力，但在頓巴斯區奪地仍可能有所進展。

CNN表示，烏克蘭國歌雖夢想敵人必將消失，一如陽光下的朝露，但這個夢2023年可能無法實現。