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俄烏戰爭周年／制裁未能止戰 西方低估俄國經濟韌性

編譯潘勛／綜合23日電
巴赫姆特仍是俄烏激烈的交戰區，每天炮火不斷。（美聯社）
巴赫姆特仍是俄烏激烈的交戰區，每天炮火不斷。（美聯社）

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭屆滿周年，美方宣稱，俄國目前是世上受制裁最嚴重國家，但美聯社匯整財經現況，認為西方的經濟制裁，並未如其所盼，立即擊倒俄國；「外交關係委員會」(CFR)表示，制裁雖造成俄國經濟痛苦，但未讓其經濟全面崩潰，也未改變俄國總統普亭的侵略行為。

俄國盧布目前兌美元匯率在約75比1，由於俄國動用資本管制來支撐其貨幣，因此與戰前幾周匯率相近；雖說俄國經濟2022年的確萎縮2.2%，但遠優於拜登政府官員預期的15%或以上；據國際資幣基(IMF)預測，俄國今年經濟表現會成長0.3%，優於英國的萎縮0.6%。

西方的出口管制及金融制裁顯然逐步侵蝕俄國的工業產能，即便俄國去年靠出口石油等能源，還能籌資來打大災難式的戰爭。

美國財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)強調，西方的制裁只是「更大戰略的部分工具」，美國會繼續調整其制裁，勝過俄國自己的戰略轉變。

艾迪耶摩指出，俄國人民出逃，人才流失，其經濟規模未來會看似委內瑞拉、北韓及伊朗經濟，而非七國集團(G7)。

但國會研究處(Congressional Research Service)去年12月發表的報告低調得多，結論認為，雖然制裁造成俄國的經濟挑戰，但截至當時，並未如很多人預測的，「擊倒」俄國經濟。

美國對俄制裁，大致透過總統行政命令執行，用意在處罰俄國，封堵其接觸國際金融體制的管道及銀行帳戶，讓俄國無法周轉其戰爭行動；出口管制也限制俄國取得電腦晶片及其他產品，無法裝備現代軍隊。

同一時間，美國及盟邦挹注數十億元供應烏克蘭武器、彈藥等軍事援助，以及直接援助其財政。包括美、英、加拿大、澳洲、日本、歐盟等逾30國，經濟規模合占世界經濟一半以上，對俄國的制裁行動前所未有。

各國已對俄國汽油、柴油價格設上限，凍結俄國央行資金，限制俄國接觸全球最大金融交易系統SWIFT的管道。

艾迪耶摩雖稱，過去一年讓俄國經濟政策30年的進步付諸東流，今日俄國大不同於一年前；但美聯社表示，就消費日用層面，俄國受到的打擊不一；購物中心很多店關門，但俄國創業人士填補裂隙，例如俄國初創公司就開設麥當勞般的公司，表現不錯。

當然美國政府手段還沒用完，拜登21日在波蘭演說保證，將與夥伴國宣布更多制裁，美國財政部可能針對俄國物流業及製造業下手。

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