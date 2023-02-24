俄烏戰爭周年／烏克蘭貪腐橫行 澤倫斯基威權考驗

俄烏戰爭開戰以來，估計已有數十萬軍民死亡，每天喪禮不斷。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)報導，俄國 侵略烏克蘭 戰爭爆發前，烏國國內貪污橫行這個老問題近幾周重返，澤倫斯基 總統已開除不只十名高級官員，反對者指責澤倫斯基控制媒體，有幾絲威權統治味道，外患未除，內憂萌生，澤倫斯基治國又面臨挑戰。

WSJ指出，一年前這個時候，澤倫斯基還蔑視俄國會入侵這個警告，他的支持率在下降，政府用叛國罪名追捕政敵，讓西方盟國很失望；但俄國隨即在去年2月24日入侵，澤倫斯基團結全國，即便俄軍近逼基輔，他仍留了下來。當過喜劇演員的他變成烏克蘭抵禦俄國侵略的門面，雖然部分西方金融界人士不情願，但他仍成功取得西方武器及數十億美元的援助。

澤倫斯基在全球贏得支持，原因在世人認為烏克蘭戰爭既正義、又替歐洲鄰國抵禦俄國的侵略。拜登總統20日突訪基輔，重申美國的支持，強烈展示與澤倫斯基站在一起。

但是在烏克蘭國內，戰前政治正在重返，45歲的澤倫斯基必須面對。

近來遭澤倫斯基開除的高級官員，據控密謀替軍隊採買雞蛋等食品時抬高價格；安全部隊直搗一戶民宅，對方是有政治關係的大亨，一度還是澤倫斯基的支持者。

知情人士說，廣受愛戴、可能是澤倫斯基政治競爭對手的烏軍總司令扎盧日內(Valeriy Zaluzhniy)必須由總統批准，才能接受媒體專訪，但很難獲准。

戰爭伊始，澤倫斯基下一道總統令，規定烏克蘭主要新聞頻道全播相同的內容，大力特寫政府官員；反對澤倫斯基的人說，這就等同強力壟斷烏國新聞管道，因為國人主要仰賴電視取得新聞。

政治名嘴表示，澤倫斯基的支持率依然很高，但那份支持是有條件的。

這類內政問題可能會在海外製造麻煩，假如碰到前線兩軍僵持不下，則更是如此；俄軍已增援數萬新部隊鞏固戰線。美國一些共和黨國會議員已質疑花在烏克蘭的錢會不會太多，眾院議長麥卡錫必須贏得一些黨內疑烏議員的支持，不然就得仰仗民主黨的支持票，才能通過進一步的援烏包裹法案。