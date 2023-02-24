俄烏戰爭周年／回顧2022年2月24日：普亭一聲令下 全球歷史重塑

烏國城市到處可見斷垣殘壁，估計難民已超過800萬人。（美聯社）

2022年2月24日這一天，對烏克蘭 來說是苦難的開始，對俄羅斯 來說是方向改變的一日，對世界來說是歷史重塑之日，之後的每一天，都在證明這些說法多正確。

俄羅斯入侵烏克蘭滿一周年，讓人感覺既嚴峻又苦悶，它象徵整整一年的殺戮、破壞幅員遠遠超出俄烏兩國的損失和痛苦；站在這場戰爭的中途點，難有人能回答：戰爭還要多久才打完？其中一個答案是：「不會太快。」和平協議看來遙不可及，俄烏都不認為已接近各自希望的目標。

美聯社分析指出，這365天的痛苦血淚與全球受影響的程度難以言喻，俄羅斯面臨冷戰以來的最孤立處境；西方國家聯合力圖讓俄羅斯總統普亭 失敗，並賭他是否使用核武；中國正從中吸取可用來對付台灣的教訓。

俄烏戰爭開戰一年，至今沒有贏家，俄國導彈狂炸烏克蘭基礎設施與平民區，致烏國經濟凋敝、民不聊生。（美聯社）

傷亡人數 估已達數十萬

言語不足以測量眼淚的深度，不足以充分描述苦難和暴行，不足以說明一個失去親人與未來的孩子的心碎；與戰爭相關的各種數字，也無法公正衡量人身和經濟的損失。

數十萬俄羅斯人逃往國外以免捲入戰鬥；數百萬烏克蘭人遠離家園；數百億元投入武器裝備，戰爭變得更致命；全球經濟損失數兆元。至於最重要的統計數字「死亡人數」，俄烏雙方則都保密。唯一確定的是，數字非常可怕；西方估計已達數萬。

但烏克蘭還在，這就代表克里姆林宮的慘敗。據英國智庫截自俄羅斯文件的研究發現，普亭以為俄軍和特務現在早該將烏克蘭變成傀儡國家。實際卻恰恰相反。

烏克蘭面臨滅絕威脅，與歐美等西方國家越來越緊密結合；每一次北約標準武器的交付，西方數十億元的援助，「與烏克蘭站在一起」的承諾，都是承平時期需要多年才能建立的深刻聯結。而那正是普亭想避免的結果。

烏擺脫俄 強化民族認同

烏克蘭1991年才從前蘇聯獨立出來，他們也是在戰爭中成長的國家。俄烏戰爭迫使所有想保持烏克蘭身分而奮鬥的人，強化民族認同輪廓；烏克蘭人放棄俄語，轉用烏克蘭語作主要語言；俄羅斯人雕像被拆除，街道名稱被更改，俄羅斯歷史已自教科書中刪除。

律師、前國會議員奧萊娜·索特尼克 (Olena Sotnyk) 說：「普亭為我們做了件沒人做過的事--他幫助我們成為自由國家。」

「沒有人會再混淆烏克蘭和俄羅斯，」烏克蘭總統澤倫斯基的政治顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)說：「沒有人再說，它在靠近俄羅斯那一帶。」

但歷史是由戰爭勝利者書寫的，入侵結果仍遠未明朗。

「不要被『勇敢的小烏克蘭』所惑，俄羅斯大多了。它有可能把烏克蘭磨光，讓烏克蘭彈盡援絕，」英國退休空軍中將斯金格(Edward Stringer)警告。

波多利雅科也說，時間並不在烏克蘭這邊，「一場曠日持久的戰爭，就是烏克蘭的緩慢死亡。」但他也堅稱，俄烏戰爭一周年，代表烏克蘭正走在「正確的軌道」上。