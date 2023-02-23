亞太助卿：美台持續定期往來 對中國動輒關閉溝通管道失望

國務院亞太助卿康達。(Getty Images)

國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink) 22日表示，北京 動輒以關閉溝通管道來懲罰，美國對此倍感失望，到目前為止雙邊軍事高層對話依然停擺；此外他提到，在強健的非官方關係下，美國定期與台灣往來，也會持續這麼做。

華府外籍記者俱樂部22日邀請康達和國防部 印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)舉行線上記者會，說明美中關係現況。

本報記者詢問21日美台高層國安對話內容，以及會中是否討論蔡英文總統訪美的可能，美國態度為何？康達概括性回應表示，美國與台灣是非常重要的非官方關係，美國基於台灣關係法、三聯合公報與六項保證的一中政策沒有改變。

康達表示，為維持並發展美台強健的非官方關係，美國定期與台灣對口往來，美國也會持續這麼做。

但康達拒絕說明為何已經存在一段時間的高層國安對話，現在變得沒那麼隱密；最新舉行的高層國安對話事先遭媒體曝光時間和地點，與會的美國和台灣官員不避諱出現在媒體鏡頭前，台外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄還對著媒體揮手致意。

瑞特納表示，美國將持續履行在台灣關係法中的承諾，對台灣提供自我防禦所需的物資，並維持美國自身抵抗透過動武破壞台灣人民安全的能力。

談到中國，康達表示，中方官員老是以關閉溝通管道(尤其是軍方對軍方的溝通)，來作為某種「懲罰」或「嘗試形成影響力」，美國對此倍感失望，到目前為止，中方仍拒絕透過軍事對話來處理偵察氣球事件。

瑞特納表示，美國對於解放軍拒絕與國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)等高層接觸感到失望，他說，美中在華府和北京的工作層級的溝通持續，但美國提出高層溝通卻遭北京擱置。

瑞特納表示，美國會持續主動接觸，維護對中國的開放溝通管道；康達重申，美國會持續負責任地維持溝通管道暢通，盡力避免誤判，並在外交往來中坦率表達美國自身利益、關切，以及對未來的期望。

氣球事件不僅讓美中溝通觸礁，國務卿布林肯 也因此延後訪問中國，康達表示，美國會在條件允許的時候，重新安排布林肯的訪問，但無法斷言會是什麼時候，這取決於美中的定期溝通。

針對中俄關係可能再度升級，康達說，不幸的是，中國試圖同時做兩件事，對外公開的時候，中方試圖展現自己是和平擁護者；私底下，「我們看到中國持續幫助俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭，現在還進一步可能提供致命協助。」