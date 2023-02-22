俄暫停與美核協議 紐時：數十年核武控制時代終結
俄羅斯總統普亭21日在國情咨文演說中宣布，俄國將暫停參與美俄兩大核武強權僅存的核武控制協議「新削減戰略武器條約」(New START)，紐約時報分析指出，這個發展顯示：長達數十年的核武控制時代，即將終結，短期內可能無法出現「沒有核武器的世界」。
普亭明確表示，他並未退出該協議；演講後數小時，俄羅斯外交部宣布俄方無意部署超出協議限制的戰略性核武器。美俄核武協議將在2026年2月到期，限制雙方最多持有1550個核武器；這或可視為兩大核強權在接下來幾年內恢復軍備競賽的前景。
紐時分析指出，在俄烏戰爭引爆美俄幾十年未見的相互譴責局勢下，美俄坐下來談判替代協議的機會急速減少；普亭宣布他將阻止美國檢查員核實俄羅斯是否遵守協議，也已再次凸顯普亭認為俄羅斯的核武庫，是最終成功佔領烏克蘭領土的關鍵要素。
核武突破新時代來臨
放眼全球，普亭撤離New START的時機，亦極其關鍵。中國已明確表示，決心建造與華府和莫斯科大小相當的軍備庫；國際檢查員已發現新證據，伊朗在近炸彈級核燃料方面迅速發展；北韓上周末又測試了洲際彈道導彈；各種跡象都顯示，世界可能正處於核武突破新時代。
紐時指出，美俄雙方一度因疫情暫停檢查核武，緊接著俄國因入侵烏克蘭，與美國及北約對抗持續升級；現在，普亭直接表明「美國不必再來檢查我們核武」的時候已至。
New START核武協議在大約1000天內到期後，白宮可能會面臨一個「新世界」；這個「新世界」乍看之下與半世紀前極其相似，當時各國如火如荼按照自己意願竭力備置核武器。
14年前，時任總統歐巴馬曾在布拉格一場演講中，談到全球限制核武的能力極其脆弱，他呼籲各強權朝向「一個沒有核武器的世界」努力。儘管歐巴馬承認，在他活著的時候可能看不到那一天的到來，但至少全球主要核強權曾經短暫走在縮小核武庫的道路上，較少依賴核武來進行防禦和威懾。
如今，在可見的未來，可能已看不到「沒有核武器的世界」到來的一天。
美可能擴大核武庫？
倡導廢除核武器組織Global Zero高級顧問、美國新安全中心(Center for a New American Security)研究員、前白宮核政策專家沃爾夫斯塔爾(Jon Wolfsthal)說，儘管普亭的宣布更像是政治宣言，而非軍事宣言，但讓他擔心的是，情勢的發展「很可能會為美國擴大核武庫『火上加油』，因為這樣美國才能與俄羅斯競爭，並讓中國明白他們趕不上美國。」
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