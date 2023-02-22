俄暫停與美核協議 紐時：數十年核武控制時代終結

美俄間目前僅存的「新戰略武器裁減條約」限制雙方最多持有1550個核武器，但俄國總統普亭21日宣布暫停參與，形同核武級的警告。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 21日在國情咨文演說中宣布，俄國將暫停參與美俄兩大核武強權僅存的核武控制協議「新削減戰略武器條約」(New START)，紐約時報分析指出，這個發展顯示：長達數十年的核武控制時代，即將終結，短期內可能無法出現「沒有核武器的世界」。

普亭明確表示，他並未退出該協議；演講後數小時，俄羅斯外交部宣布俄方無意部署超出協議限制的戰略性核武器。美俄核武協議將在2026年2月到期，限制雙方最多持有1550個核武器；這或可視為兩大核強權在接下來幾年內恢復軍備競賽的前景。

紐時分析指出，在俄烏戰爭引爆美俄幾十年未見的相互譴責局勢下，美俄坐下來談判替代協議的機會急速減少；普亭宣布他將阻止美國檢查員核實俄羅斯是否遵守協議，也已再次凸顯普亭認為俄羅斯的核武庫，是最終成功佔領烏克蘭領土的關鍵要素。

核武突破新時代來臨

放眼全球，普亭撤離New START的時機，亦極其關鍵。中國已明確表示，決心建造與華府和莫斯科大小相當的軍備庫；國際檢查員已發現新證據，伊朗在近炸彈級核燃料方面迅速發展；北韓上周末又測試了洲際彈道導彈；各種跡象都顯示，世界可能正處於核武突破新時代。

紐時指出，美俄雙方一度因疫情暫停檢查核武，緊接著俄國因入侵烏克蘭，與美國及北約對抗持續升級；現在，普亭直接表明「美國不必再來檢查我們核武」的時候已至。

New START核武協議在大約1000天內到期後，白宮 可能會面臨一個「新世界」；這個「新世界」乍看之下與半世紀前極其相似，當時各國如火如荼按照自己意願竭力備置核武器。

14年前，時任總統歐巴馬曾在布拉格一場演講中，談到全球限制核武的能力極其脆弱，他呼籲各強權朝向「一個沒有核武器的世界」努力。儘管歐巴馬承認，在他活著的時候可能看不到那一天的到來，但至少全球主要核強權曾經短暫走在縮小核武庫的道路上，較少依賴核武來進行防禦和威懾。

如今，在可見的未來，可能已看不到「沒有核武器的世界」到來的一天。

美可能擴大核武庫？