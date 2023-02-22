俄烏戰爭周年前夕 拜登矢言挺烏：俄不會戰勝

俄烏戰爭一周年前夕，拜登總統21日發表演說，矢言美國和盟國支持烏克蘭人，無論如何「都不會動搖」。(路透)

在俄羅斯入侵烏克蘭 即將屆滿一周年之際，拜登 總統21日在波蘭發表演說，發出「接下來的日子會很艱苦」的警語，並矢言美國和盟國支持烏克蘭人，無論如何「都不會動搖」。

拜登說：「當普亭命令坦克駛入烏克蘭時，他以為我們會轉過身去。他錯了。」「世界民主國家變得更強大，但包括普亭在內的獨裁者卻變得更弱了。」「獨裁者只懂得一個字：不，不，不，」拜登說：「不，你奪不走我的國家。不，你奪不走我的自由。不，你奪不走我的未來。」

拜登：北約 不會分裂 我們不會厭倦

俄軍全面入侵烏克蘭一周年前夕，拜登總統21日波蘭首都華沙皇家城堡發表演說時表示，基輔仍然「屹立不搖」，「俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭」。(美聯社)

拜登這番措辭強硬的演講，是他出人意料親赴基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基的次日發表；他讚揚歐洲盟友過去一年為烏克蘭挺身而出，並對俄羅斯總統普亭發出明確信息：「北約不會分裂，我們不會厭倦。」

「一年前，全世界都等著基輔淪陷，」拜登在波蘭首府華沙皇家城堡(Royal Castle)前，向數千名包括波蘭人和烏克蘭難民在內的群眾表示，「我可以說的是：基輔屹立、自豪，最重要的是，它是自由的。」

美聯社報導，儘管民調顯示，美國人對烏克蘭軍事援助的支持力道正在減弱，但拜登堅稱，在民主與專制的全球鬥爭中，美國不會退縮。「世界民主國家將在今天、明天和永遠捍衛自由，」拜登宣稱，美國及其盟國將「撐住烏克蘭」。

拜登會見烏鄰國總統 保證美國將長期投入

俄軍全面入侵烏克蘭一周年前夕，拜登總統21日波蘭首都華沙皇家城堡發表演說時表示，基輔仍然「屹立不搖」，「俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭」。(美聯社)

拜登也力促盟友為日趨複雜的戰爭新階段做好準備，並向地區盟友保證美國將長期投入。他21日也會見東、南、北三面被烏克蘭環繞的南歐國家摩爾多瓦共和國(Moldova)總統桑杜(Maia Sandu)，以及東道主波蘭總統杜達(Andrzej Duda)。

「我們必須在歐洲擁有安全，」拜登在波蘭總統府將北約(NATO)描述為「可能是歷史上最重要的聯盟」；他表示，儘管俄羅斯領導人希望北約會因烏克蘭戰爭而破裂，但它「比以往任何時候都更強大」。

杜達稱讚拜登訪問基輔，「鼓舞了烏克蘭戰士的士氣」，拜登的到訪，「顯示自由世界及其最大領袖美國總統，與他們併肩而站」。

拜登22日將與杜達及北約軍事聯盟最東端的布加勒斯特九國集團(Bucharest Nine)其他領袖再次會面。烏克蘭並非此集團成員。

拜登在演說中並未提及普亭同日宣布莫斯科暫停參與美俄核武協議「新削減戰略武器條約」(New START)一事。