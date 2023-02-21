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普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄將恢復核試爆

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繼拜登訪烏後王毅訪俄 俄烏衝突反映美中劍拔弩張的政治角力

編譯陳曉慈
美國總統拜登（左）20日閃電出訪基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（路透）
美國總統拜登（左）20日閃電出訪基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（路透）

無論美國提供烏克蘭多少金錢與裝備，美國仍未與俄國正式交戰。有鑑於此，美國事先知會俄羅斯拜登將訪烏克蘭，著實是謹慎之舉，不只是警告對方任何對基輔的空襲都將威脅拜登性命，同時也預防北約與俄國緊張關係惡化。

國家安全顧問蘇利文證實拜登行前數小時知會俄方，至於如何知會，蘇利文沒說。可能是透過大使館，但更有可能是透過所謂的「正常管道」，也就是美方口中的「熱線」。中央情報局與國務院已多次使用此管道，警告莫斯科當局使用核武的後果。

俄國總統普亭21日發表國情咨文，拜登20日造訪烏克蘭，正好被普亭當成西方利用烏克蘭進行「代理人戰爭」削弱俄國實力的證明。普亭用愛國主義掩飾戰事失利頗為成功，「自己國家自己救」，年輕人很吃這一套。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅選在普亭發表國情咨文演說同天出訪莫斯科，絕非偶然。美國國務卿布林肯近日表示，中國知道如果向俄羅斯提供致命性支援將面臨的後果。中國外交部發言人汪文斌21日表示，中方從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。

俄國要拉攏中國，但北京對主權的敏感議題有自己的考量，不曾公開聲援過俄國侵烏，也反對動用核武，呼籲和平解決爭端。跟北約一樣，北京也不願意俄烏衝突規模擴大到把各國都拖下水。

俄軍入侵初期，西方國家原本期望中國能夠說服俄國用談判解決爭端。如今1年過去，俄烏雙方都自認能取得最後勝利，和談希望渺茫。但王毅此行仍有謀和意圖，從汪文斌表示，「中方將繼續為勸和促談，發揮建設性作用」即可看出。現在俄國比任何時候都需要北京具體援助，莫斯科起碼得表達出和談的意願，才能為北京提供援助創造條件。

俄國 拜登 北京

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