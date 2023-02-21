拜登突閃電訪烏克蘭 會澤倫斯基加碼5億軍援

拜登總統（左一）在烏克蘭總統澤倫斯基（左二）陪同下，走在基輔市聖麥可大教堂前。（美聯社）

俄烏戰爭即將滿一周年之際，拜登 總統20日突然訪問烏克蘭 ，與烏國總統澤倫斯基會面，兩人在首都基輔街頭並肩而行；拜登此行除了表達對基輔當局支持，還宣布加碼5億元援助。

開戰以來首訪 出發前知會俄

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)證實，在拜登出發前數小時，就知會俄羅斯，以避免擦槍走火的意外。

這是俄烏戰爭開打以來，拜登首次訪烏。俄羅斯官員與官方媒體對拜登訪烏之行輕描淡寫，指基輔為美國的傀儡，撂狠話稱即便美國增加對烏軍援，俄軍仍占上風。

拜登表示，5億元援助方案含標槍飛彈等反裝甲武器與榴彈砲等軍事裝備；他說，俄烏戰爭即將邁入第二年，烏軍奮力抵抗展現韌性，「一年後，基輔、烏克蘭和民主仍屹立於此」。

美本周宣布對俄新制裁

拜登宣布，美國政府本周將公布新的對俄制裁，「(俄國 總統)普亭近一年前入侵時，以為烏克蘭很弱、西方立場分歧。他以為自己可以撐得比我們久，但他大錯特錯。」

澤倫斯基則說，拜登到訪「對全烏克蘭人而言，是極其重要的支持訊號」。澤倫斯基表示，民主世界已贏得這場歷史性戰役，拜登此行是美烏關係最重要的一次訪問，他與拜登討論援助長程武器等項目，包括「從未供應過的武器」，此行結果勢將反映在戰場上。

拜登此行加碼軍援烏克蘭，相當於俄烏開戰至今美國已挹注烏軍300億元，但拜登絕口不提烏克蘭近來要求的F-16戰機，他已表明不會提供烏克蘭戰機。

籌畫數月 行前極度保密

烏克蘭仍屬戰區，且美軍沒有基地，拜登突訪令全球矚目。此行事前極度保密，拜登原僅公開21日將訪波蘭，且官員否認有訪烏計畫；白宮另發布拜登20日的公開行程，顯示他在華府，但拜登其實已飛往波蘭，並從波蘭邊境搭乘10小時火車抵達基輔。

白宮官員表示，拜登17日決定訪烏，這趟密訪籌畫數月，但白宮和國防部僅少數官員知情。

俄輕描淡寫 批烏是傀儡

閃電訪問基輔六小時後，拜登已前往波蘭將會晤總統杜達(Andrzej Duda)，並在波蘭針對俄烏戰爭屆滿周年發表談話，表達美國「無論多久」都會與烏克蘭站在一起。

拜登此行在普亭預定向國會發表國情咨文前夕發生；美方行前曾知會俄方，避免意外。

俄國官方電視台大多報導拜登訪烏，指拜登「顯然在烏克蘭主事」，符合俄國總統府描述澤倫斯基政府為美國政府傀儡的論述。

俄國占領區札波羅熱(Zaporizhzhia)的親俄官員羅戈夫(Vladimir Rogov)告訴俄國官媒「國際新聞通訊社」說，澤倫斯基「看似拜登的僕人」。