俄烏戰爭將滿周年 布林肯告誡中國勿介入

美國總統拜登（圖中）20日突然造訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）會面。 （路透）

俄烏戰爭將在2月24日屆滿一周年，國務卿布林肯 在會見中國最高外交官員時向對方告誡，不要對俄羅斯入侵烏克蘭提供殺傷力援助，並就加劇兩國關係緊張的「間諜氣球」議題提出指責。拜登 總統本周則將訪波蘭，屆時可能與波蘭總統討論美國增派兵力到波蘭的可能性，以及美方延長駐軍等問題。拜登並在20日無預警造訪基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，表達美國對烏國的支持。

彭博資訊報導，布林肯18日在德國慕尼黑與中國中央外事辦主任、國務委員王毅 會面時表示，美國已獲悉中國正考慮是否要援助俄國攻打烏克蘭，包括提供槍枝和武器，而布林肯已警告對方不要這麼做。

布林肯在與王毅會面後不久的CBS節目上說：「我們現在擔心的是他們考慮提供殺傷力支持。我們已向他們明確表示，這可能對我們和他們的關係造成嚴重問題。」

國務院發言人普萊斯則在聲明中提到，布林肯也在這場會談中對王毅說，近來引發譁然的中國氣球進入美國領空問題是「不負責任的行為，一定不能再發生」，並告誡中國不要幫助俄國逃避與俄烏戰爭相關的制裁。

18日的會面是在慕尼黑安全會議期間舉行。據新華社報導，王毅在這場與布林肯的非正式接觸中表明了中方對氣球事件的嚴正立場，要求美方正視並解決濫用武力對美中關係造成的損害。

當天稍早，王毅也就氣球問題、台灣問題和最近實施的出口管制，對美國提出嚴厲批評。兩人的談話凸顯出美中兩國關係依舊非常緊張。儘管兩國領導人聲明都表示希望穩定兩國關係，但雙方的分歧卻也清楚表明，這個世界上最重要的雙邊關係距離恢復常態，似乎還很遙遠。

國務院官員表示，在條件合適的情況下，布林肯將重新安排中國之行，但尚未發現這些條件或可能時機。

另一方面，在俄烏戰爭即將屆滿一周年之際，美國總統拜登本周將前往波蘭。

拜登預計在21~22日訪問波蘭期間會見波蘭總統杜達，以及北約東翼九國的領導人。拜登上回訪問華沙是在去年3月底。

在這次參訪過程中，拜登將難以回避的問題是，還要繼續提供多少軍事支持，以及還要進一步對俄羅斯實施何種制裁。隨著戰爭拖長，團結疲勞的風險正在升高。