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烏戰將周年 拜登赴波蘭挺烏「不論多久 美與烏站一起」

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯入侵烏克蘭之戰將滿一周年之際，拜登總統20日飛往烏克蘭鄰國波蘭，發表演說，展現對基輔的全力支持。(Getty Images)
俄羅斯入侵烏克蘭之戰將滿一周年之際，拜登總統20日飛往烏克蘭鄰國波蘭，發表演說，展現對基輔的全力支持。(Getty Images)

在鳥克蘭被俄羅斯入侵將滿一周年前，美中大國外交激戰。拜登總統20日將出發訪問鄰近烏克蘭的波蘭，21日抵達華沙。拜登此行將會晤波蘭總統杜達(Andrzej Duda)，並在波蘭當地21日晚間針對俄烏戰爭屆滿周年發表談話。白宮發言人柯比(John Kirby)對媒體說，拜登演說將清楚表達美國「不論多久」都會與烏克蘭站在一起的立場。

另一方面，中共中央外事辦主任王毅在上周末參加慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)後，立即轉往俄羅斯，20日抵莫斯科訪問。王毅同時在17日在安全會議上會見烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)，表達調停意願。美國國務卿布林肯則在安全會議後飛抵遭強震重創的土耳其訪問。

拜登將會9國代表

俄烏戰爭在接近一周年，並無停火跡象。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，拜登這趟出訪面臨的挑戰還包括，如今眾院是由共和黨掌握，俄烏戰爭邁入第二年之後，美國對基輔援助可能遭到國會掣肘。

拜登22日將與「布加勒斯特9國」(Bucharest Nine)成員國代表會面。「布加勒斯特9國」包括保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克。

俄羅斯入侵烏克蘭之戰將滿一周年之際，毫無停息跡象。圖為在烏東頓巴次克戰區巴赫穆特...
俄羅斯入侵烏克蘭之戰將滿一周年之際，毫無停息跡象。圖為在烏東頓巴次克戰區巴赫穆特激戰的烏軍炮兵。(美聯社)
俄羅斯入侵烏克蘭之戰將滿一周年之際，仍無停戰徵象。圖為基輔幼童與家人18日安葬1...
俄羅斯入侵烏克蘭之戰將滿一周年之際，仍無停戰徵象。圖為基輔幼童與家人18日安葬1月不幸戰死的父親。(美聯社)

拜登出訪傳達團結

「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員米勒(Aaron David Miller)指出，在拜登領導之下，歐洲變得依賴美國，俄烏戰爭持續一年仍未結束，美國承諾究竟是否動搖，遭到外界越來越多質疑，包括如何維持烏克蘭軍隊士氣並守住新一波的戰役成果。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)，拜登希望透過這趟訪問傳達強而有力的團結訊息。

王毅會烏外長：中國避戰爭惡化

據中國外交部公布會談截錄，王毅在與烏國外長庫列巴見面的會中表示，中國不願看到烏克蘭危機拖更久或持續擴大，中國已做好準備，可以跟國際社會合作，避免戰爭狀況惡化，並且持續爭取和平。庫列巴則說，烏克蘭與中國溝通已經有好幾年歷史。庫列巴指出：「沒有國家比烏克蘭更希望和平盡早實現。」

習近平24日將發表和平演說

王毅在慕尼黑安全會議上表示，中國將提出「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。王毅曾於16日在訪問義大利時，對外長塔加尼表示，中國國家主席習近平將於24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年發表「和平演說」。

中共中央外事辦主任王毅20日抵莫斯科，將與俄國外長拉夫羅夫晤面。王毅訪俄行程被認...
中共中央外事辦主任王毅20日抵莫斯科，將與俄國外長拉夫羅夫晤面。王毅訪俄行程被認為與俄方曾片面宣布習近平春季將到訪有關。(美聯社)

王毅訪俄加深兩國關係

華爾街日報分析，中國外長王毅莫斯科時間20日抵達訪問，透露中俄關係面臨西方國家仇視之下將進一步加深，中俄兩國因為烏克蘭戰爭而結成區域政治聯盟。報導指出，王毅在歐洲之行尾聲抵達莫斯科，代表了北京對烏克蘭和平的的承諾，以及北京經歷疫情期間三年與世隔離之後，如今迫切希望加強與外界的外交關係。

國務卿布林肯抵達土耳其訪問，宣布美國將追加5000萬元人道援助。他說，土耳其歷經強震之後面臨漫長重建，美國將為安卡拉提供長期協助。

烏克蘭 拜登 王毅

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