王毅罵美歇斯底里又荒謬 白宮：中國講氣話不意外

白宮國安會戰略溝通協調官柯比稱中方未對氣球入侵美國領空一事道歉。(美聯社)

白宮國家安全會議(National Security Council)發言人柯比 (John Kirby)19日說，拜登 政府將中國偵察氣球 擊落之後，中國回應時如果說出氣話，「美方不應該感到意外」。

柯比接受福斯周日新聞(Fox News Sunday)訪問，談到國務卿布林肯(Antony Blinken)18日與中國外長王毅會談時說：「我們不應該為中國對這起事件的發言感到意外，類似的討論過後，他們經常在資訊空間發表氣話。」

布林肯參加慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)與王毅見面。布林肯說，王毅並未針對氣球事件道歉。王毅批評拜登政府擊落氣球並不能證明美國的強大，反而表明美國的「軟弱」，他也形容美國「歇斯底里又荒謬」、「濫用武力」。

柯比表示，布林肯與王毅「非常直接、坦率地交換意見」，「赤裸裸表達我們對他們所作所為深感憂慮」。

柯比說，中國氣球被擊落的方式，讓美方可以搜集殘骸。他說，現在我們取得了殘骸，我們要好好研究。我們將對於整套系統有進一步了解。」

談到拜登政府本月稍早出動戰鬥機在南卡羅來納州沿海地區將偵察氣球擊落，當時氣球在北美飄流已約一周。柯比說：「我們見機行事，請相信我，我們明確傳達給中國的訊息是，這種事情是完全無法接受的。」

第一個氣球之後，拜登政府又接連擊落三個不明飛行物體，柯比日前表示，後來證實這些物體是無害的。

拜登總統16日談到不明飛行物體時說：「目前並沒有任何證據顯示它們與中國間諜氣球計畫有關或它們是來自其他國家的監視設施。」