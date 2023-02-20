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看了沉船電影還買票搭船？共和黨參議員：中國別笨到軍援俄

編譯潘勛／綜合19日電
俄國入侵烏克蘭之戰將近周年，但激戰各方沒有停火跡象。烏軍2月初在烏東頓巴次克展開攻勢。(美聯社)
俄國入侵烏克蘭之戰將近周年，但激戰各方沒有停火跡象。烏軍2月初在烏東頓巴次克展開攻勢。(美聯社)

共和黨聯邦參議員葛理漢19日警告中國，在這個時間點還軍援俄羅斯侵略烏克蘭，就「蠢逾泥偶」，或像看過鐵達尼號沉船電影，還買票登船，另呼籲美方快把俄國列入「恐怖主義國家」，一旦中方軍援，就可制裁；美國駐聯合國大使格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)19日也警告，中國若提供軍武援助俄方，就跨越紅線。

正在德國參加「慕尼黑安全會議」的葛理漢19日接受美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)訪問表示，國務卿布林肯表示中方正考慮把致命武器援助給俄國，這對他是重磅消息；葛理漢奉勸中國，此時「搭上普亭賊船」，就比泥偶還笨、看過鐵達尼號沉船電影還買票搭船。

葛理漢指出，依他看來，此時對美中關係傷害最慘的事，莫過中國提供致命武器援助普亭，就變成反人類罪行的共犯，一切都將永遠改觀。

出席慕尼黑安全會議的重量級共和黨聯邦參議員葛理漢19日警告中國勿軍援俄國。(美聯...
出席慕尼黑安全會議的重量級共和黨聯邦參議員葛理漢19日警告中國勿軍援俄國。(美聯社)

馳援普亭 都應付沉重代價

葛理漢敦促國家依法把俄國指定為「恐怖主義國家」，協訓烏國飛官駕駛F-16戰機，另應基輔要求提供該款戰鬥機；此外，假如北京果真軍援俄國，全球社會應「強硬對付中國」。

葛理漢強調，他、副總統賀錦麗、世上很多人都相信，俄國在烏克蘭犯下反人類罪行，任何國家馳援俄國，就應付出沉重代價。

賀錦麗在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)上指出，美方正式判定俄國在侵烏戰爭期間犯下反人類罪行；葛理漢表示賀錦麗說得沒錯，但怎能一邊說，卻不給受害方的烏國防禦性武器，以阻止罪行？

美國駐聯合國大使格林菲爾德警告中國若提供軍武援助俄方，就是跨越紅線。(美聯社)
美國駐聯合國大使格林菲爾德警告中國若提供軍武援助俄方，就是跨越紅線。(美聯社)

駐聯合國大使格林菲德19日上有線電視新聞網(CNN) 「美國國情」(State of the Union)節目，也警告中國，若軍援致命武器給俄國，就跨越「紅線」，美方歡迎中國宣稱自己渴望和平，美國碰到烏俄戰爭之類的狀況，永遠追求和平；但有一點要說明，假如中國或其他國家動任何念頭，有任何行動，以致命武器供應給俄國人，幫俄方野蠻攻打烏克蘭，就令美國無法接受。

格林菲德表示，拜登政府做好準備，要與中國競爭，「有必要時與中國對峙」，美方正在這麼做，也會做下去，以確保國家利益永遠放在最優先。

四名知情美方官員表示，美方相信中國正提供非致命性援助給俄國，供俄方在烏境使用，而拜登政府擔憂北京考慮要送出致命武器援俄。

俄國 葛理漢 普亭

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