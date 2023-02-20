布林肯、王毅見面後仍互不相讓 紐時：全球分裂加深

氣球事件後，中方媒體稱布林肯與王毅18日在德國的首次會面是「非正式的接觸」。圖為兩人去年7月在印尼會面。(美聯社)

國務卿布林肯 與中國外交最高官員王毅在歐洲最重要的慕尼黑安全會議見面，雙方各放話強烈火爆。雖都強調無意尋求新冷戰，但美方最新警告說，中國有強烈意願軍援俄羅斯侵略烏克蘭，紐約時報19日報導，這實意味全球分裂加深。

冷戰數十年，美國、蘇聯加上偶一為之的中國，投入軍事資源在全球長期作戰，打血腥的代理人戰爭，由韓戰到阿富汗都是如此。

美方官員表示，中國不像伊朗、北韓，俄烏戰爭這一年很克制，沒提供物資援助給俄國 ；但拜登總統曾警告，中國國家主席習近平若是軍援俄國，必有深遠後果。

中國若以軍援介入俄烏戰爭，無疑將轉化戰爭的本質；戰爭將變成畫時代衝突，三大超強及其夥伴國站在對立面，俄、中、伊朗及北韓聯合對付美、烏克蘭及其歐亞盟邦、夥伴國如日本及南韓。

華府及歐洲各國包括西班牙都表示，必須盡一切可能抵擋今春俄國在烏克蘭發動的新攻勢，冬季阻卻俄軍突穿烏軍防線的可能性。

美國公布情報界所見，來嚇阻中國軍援俄國，讓全球對中方任何可能支援俄軍的行動，都加大檢查力道。華府使用情報，屬更廣的戰略博弈之一，想破壞俄國動武，例如普亭 下令俄軍入侵烏國前幾個月，拜登政府迅速公開機密情資，想嚇阻普亭；情報證實很準，但未能奏效，普亭依然揮軍烏國。

布林肯周末發言，以及美方官員私下放消息給記者，都是相同的情報戰略另一篇章。副總統賀錦麗在慕尼黑安全會議演說，公開警告中國勿軍援俄國，官員們表示已與盟邦分享情資，都是如此。

美國對中國實在沒有多少好牌可打；雖說兩國貿易依然強勁，但關係現降到數十年來最低點，因中方偵察氣球2月闖入美國本土領空而更雪上加霜。

中國官方的新華社公布王毅、布林肯會談的冗長謄本，雖未提及兩人談到俄、烏戰爭，但確實談到兩人因氣球事件而衝突，另廣泛指出「美國動用一切手段來封堵、壓制中國」。

北京清華大學國際關係副教授邢悅表示，美中關係緊張，今年夏天以前不會改善，短期內不會溝通，但兩國關係不僅攸關彼此，還影響中國與西方國家；美中有齟齬，歐洲必站在美國那一邊。