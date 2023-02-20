我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中外交部證實中日將舉行安全對話 有助緩和緊張關係

瓦斯大漲價4補助可申請 氣侯基金90至120元主動入帳

布林肯、王毅見面後仍互不相讓 紐時：全球分裂加深

編譯潘勛／綜合19日電
氣球事件後，中方媒體稱布林肯與王毅18日在德國的首次會面是「非正式的接觸」。圖為兩人去年7月在印尼會面。(美聯社)
氣球事件後，中方媒體稱布林肯與王毅18日在德國的首次會面是「非正式的接觸」。圖為兩人去年7月在印尼會面。(美聯社)

國務卿布林肯與中國外交最高官員王毅在歐洲最重要的慕尼黑安全會議見面，雙方各放話強烈火爆。雖都強調無意尋求新冷戰，但美方最新警告說，中國有強烈意願軍援俄羅斯侵略烏克蘭，紐約時報19日報導，這實意味全球分裂加深。

冷戰數十年，美國、蘇聯加上偶一為之的中國，投入軍事資源在全球長期作戰，打血腥的代理人戰爭，由韓戰到阿富汗都是如此。

美方官員表示，中國不像伊朗、北韓，俄烏戰爭這一年很克制，沒提供物資援助給俄國；但拜登總統曾警告，中國國家主席習近平若是軍援俄國，必有深遠後果。

中國若以軍援介入俄烏戰爭，無疑將轉化戰爭的本質；戰爭將變成畫時代衝突，三大超強及其夥伴國站在對立面，俄、中、伊朗及北韓聯合對付美、烏克蘭及其歐亞盟邦、夥伴國如日本及南韓。

華府及歐洲各國包括西班牙都表示，必須盡一切可能抵擋今春俄國在烏克蘭發動的新攻勢，冬季阻卻俄軍突穿烏軍防線的可能性。

美國公布情報界所見，來嚇阻中國軍援俄國，讓全球對中方任何可能支援俄軍的行動，都加大檢查力道。華府使用情報，屬更廣的戰略博弈之一，想破壞俄國動武，例如普亭下令俄軍入侵烏國前幾個月，拜登政府迅速公開機密情資，想嚇阻普亭；情報證實很準，但未能奏效，普亭依然揮軍烏國。

布林肯周末發言，以及美方官員私下放消息給記者，都是相同的情報戰略另一篇章。副總統賀錦麗在慕尼黑安全會議演說，公開警告中國勿軍援俄國，官員們表示已與盟邦分享情資，都是如此。

美國對中國實在沒有多少好牌可打；雖說兩國貿易依然強勁，但關係現降到數十年來最低點，因中方偵察氣球2月闖入美國本土領空而更雪上加霜。

中國官方的新華社公布王毅、布林肯會談的冗長謄本，雖未提及兩人談到俄、烏戰爭，但確實談到兩人因氣球事件而衝突，另廣泛指出「美國動用一切手段來封堵、壓制中國」。

北京清華大學國際關係副教授邢悅表示，美中關係緊張，今年夏天以前不會改善，短期內不會溝通，但兩國關係不僅攸關彼此，還影響中國與西方國家；美中有齟齬，歐洲必站在美國那一邊。

俄國 布林肯 普亭

上一則

北京稱布林肯、王毅「非正式接觸」曝美中交鋒4個細節

下一則

AI評鑑電話客服員工績效？有人讚有人嫌

延伸閱讀

氣球事件後 4個細節看美中交鋒

氣球事件後 4個細節看美中交鋒
布林肯會王毅 中學者：雙方都想讓繼續保持溝通與接觸

布林肯會王毅 中學者：雙方都想讓繼續保持溝通與接觸
布林肯：不論習近平知情與否 都應為偵察氣球負責

布林肯：不論習近平知情與否 都應為偵察氣球負責
土敘地震死亡達4萬4377人 布林肯到訪 承諾再加1億元援助

土敘地震死亡達4萬4377人 布林肯到訪 承諾再加1億元援助

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視