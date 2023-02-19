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北約稱中國緊盯俄烏戰局 結果將影響亞洲情勢

編譯茅毅／即時報導
北約祕書長史托騰柏格。（歐新社）
北約祕書長史托騰柏格。（歐新社）

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）18日在美國媒體CNBC表示，中國正緊盯俄羅斯入侵烏克蘭的戰果，這場在歐洲發生的戰爭結果，很可能對北京在亞太地區的行為具廣泛意涵。他表示，「安全不是局部、地區性，而是全球性」。

他向該媒體主播甘布爾（Hadley Gamble）說，北京正密切注意目前的俄烏情勢，若俄國總統普亭得逞，那必定會影響中國領導高層對其在亞洲作為的決定。

他並在近日召開的慕尼黑安全會議中表明，在歐洲、烏克蘭發生之事攸關亞洲，反之亦然。但他強調，北約並未將中國視為「迫在眉睫」的威脅，惟該軍事同盟仍正在區域內加強與友邦的合作，包括日本、南韓、澳洲及紐西蘭。他說，據北約評估，中國的崛起、其愈來愈強的軍經權力，「正挑戰我們的安全、利益或價值」。

至於近來的中國高空氣球事件，他指稱這就是中國所用的「監視模式」之一，旨在刺探北約盟邦的情資。他還說，北京多年來已加強其情蒐活動，運用網路、衛星等諸多不同平台，在北美洲和歐洲蒐集北約成員國的情報。

另外，去年10月灰頭土臉下台的前英國首相特拉斯（Liz Truss），18日接受日本經濟新聞專訪時，提出意在圍堵北京的「經濟北約」（Economic NATO）概念。她去年就任六周就在其國內及保守黨內壓力下請辭，現任下議院議員。她主張，七大工業國集團（G7）和其他有志一同國家，應該合作建構一條具戰略重要性礦物等資源的供應鏈，像是稀土，以及針對半導體等尖端科技的出口管制，以及這些國家合作投資開發中國家的公共工程。

特拉斯認為，「我們自由時界正面臨威權政體的嚴峻挑戰，特別是來自中國」，G7與台灣應在經濟上合作圍堵中國。她提到，該經濟版北約有點像以G7為中心的北約，結合包括其內外的不同國家，像是澳洲，「我們有必要反制中國的『一帶一路』基礎建設倡議」。

特拉斯提到，我們需運用經濟影響力，確保在與台灣建立經濟關係的同時，向北京表明任何（台灣海峽）情勢的升高將是一項「戰略錯誤」，亦將招致後果。

前英國首相、現任下議院議員特拉斯。（路透）
前英國首相、現任下議院議員特拉斯。（路透）

北約 北京 G7

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