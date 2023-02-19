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戰事在掌中 俄烏戰爭新型態「智慧手機」諜對諜

編譯潘勛／綜合18日電

千百萬具智慧手機正在烏克蘭境內使用，讓俄羅斯侵略烏國這場戰爭成為史上紀錄最密集的戰爭，改變戰事的形貌、提供火力鎖定目標的資訊，另改變世界對戰爭的理解。

華爾街日報(WSJ)報導，烏克蘭境內、鄰近地區每支智慧手機都可提供鎖定地點及時間的數據；微型麥克風及攝影機可以拍錄、傳輸影像及聲音，描繪戰爭的事實，或者供文宣戰使用。這些紀錄讓調查員建立這場戰爭廣泛的影音檔案庫，最後可能用在清算戰爭罪行。

手機用戶知情或不知情地參與這場戰爭，用智慧手機辨視出軍事目標，評估戰損。尋常人等使用手機，就有管道提供資訊，供軍方鎖定目標，軍民界線因此變得模糊。俄國及烏國民眾都用手機來籌款購買軍服、無人機等其他軍事設備，烏軍甚至用手機來引導無人機及轟炸軍事目標。當然，打電話回家也要用上智慧手機。

瑞典國防大學(Swedish Defence University)副教授佛特(Matthew Ford)，不管人身處世上哪個地點，侵烏戰爭就在掌中，真的很神奇；一支智慧手機就讓你有管道，可生產、出版及消費媒體，還鎖定敵軍。

由智慧手機提供的數位檔案已叫人吃不消；設在柏林市、紀錄烏克蘭境內人權犯行的Mnemonic非營利組織表示，不到一年就收到280萬件數位檔案；姊妹組織「敘利亞檔案庫」(Syrian Archive)在11年敘國戰爭，已收集、保存500萬數位檔案。

華府軍事史學者柯恩(Eliot Cohen)指出，智慧手機對情報人員可謂美夢成真，但對反情報界則是夢魘；前者是因有助於標視敵軍的動作，後者是因手機一樣可以曝露己方的行動。

烏克蘭官員指出，效忠強人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)的車臣軍就用抖音(TikTok)及Instagram，把自己的戰果廣而周知，也因為動用智慧手機，被烏國軍方情報界偵知，至少三次招致打擊。

其中一起發生在烏國赫爾松(Kherson)區的鄉間學校，烏國官員指出，視頻拍攝人由不同角度拍下同袍，學校的周遭及場地也曝露無遺，幾個小時之後，校舍便遭精準制導砲彈擊中；車臣軍在社媒上表示，那次打擊造成約30車臣戰士喪命。

手機 烏克蘭 瑞典

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