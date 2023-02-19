中國擬發布「俄烏和平倡議」西方國家存疑

圖為中俄兩國海軍去年12月19日舉行聯合軍演。(歐新社)

中共中央外事辦主任王毅 18日在慕尼黑安全會議上發言，就多項議題發表中國的看法。在俄烏戰爭問題上，他宣布中國將宣示「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，還將發布「全球安全倡議概念文件」。他又透露已與德國 、義大利 及法國磋商中國的倡議。西方國家對於中國的和平倡議表示審慎歡迎，但也有持懷疑態度。

王毅指出，中國沒有直接參與衝突，但也沒有袖手旁觀，並將很快發表一份關於如何找到政治解決方案的立場文件。他強調，這將基於國家主席習近平制定的原則，包括維護領土完整及尊重所有國家的主權。

他說，中方的和平計畫將強調維護主權、領土完整和聯合國憲章原則的必要性，但也需要尊重俄羅斯的合法安全利益。

王毅指出，俄烏雙方經歷多次談判沒有善果，是「有些勢力」不想讓談判成功、讓戰爭停下來。但他並未說明「有些勢力」所指為何，同時強調這場戰爭「不能再繼續下去了」。他指出有關倡議是不應發動核戰，並將反對生化武器、反對攻擊核電站和核設施，以防發生核災難。

收到過中國和倡議簡報的西方外交官員表示，目前仍不清楚中國倡議的具體內容。

德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)歡迎中方的和平倡議，因為中國是聯合國安理會常任理事國，有責任在世界和平發揮影響力，必須利用每一個和平機會。但她又說，在與王毅會談時談到何謂公正的和平，就是要捍衛國際法及受攻擊者，而非獎賞侵略者。

她警告，如果涉及暫停西方對烏克蘭的武器供應，德國將不會接受中國的提議。

法國及義大利也向中國傳遞了同樣的信息。

西方外交界指出，王毅這個發言尤其重要之處，是中國首次釋出信號，承認俄烏戰爭不能僅僅為歐洲事務，而是涉及全球安全與和平。

巴西外長維艾拉(Mauro Vieira)表示，中國早已知道，若它呼籲對話與和平，南半球一定會有聽眾。他說巴西已經譴責俄羅斯的侵略行為，但「我們必須努力提出可能的解決方案」。