我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

中國擬發布「俄烏和平倡議」西方國家存疑

編譯盧炯燊／綜合18日電
圖為中俄兩國海軍去年12月19日舉行聯合軍演。(歐新社)
圖為中俄兩國海軍去年12月19日舉行聯合軍演。(歐新社)

中共中央外事辦主任王毅18日在慕尼黑安全會議上發言，就多項議題發表中國的看法。在俄烏戰爭問題上，他宣布中國將宣示「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，還將發布「全球安全倡議概念文件」。他又透露已與德國義大利及法國磋商中國的倡議。西方國家對於中國的和平倡議表示審慎歡迎，但也有持懷疑態度。

王毅指出，中國沒有直接參與衝突，但也沒有袖手旁觀，並將很快發表一份關於如何找到政治解決方案的立場文件。他強調，這將基於國家主席習近平制定的原則，包括維護領土完整及尊重所有國家的主權。

他說，中方的和平計畫將強調維護主權、領土完整和聯合國憲章原則的必要性，但也需要尊重俄羅斯的合法安全利益。

王毅指出，俄烏雙方經歷多次談判沒有善果，是「有些勢力」不想讓談判成功、讓戰爭停下來。但他並未說明「有些勢力」所指為何，同時強調這場戰爭「不能再繼續下去了」。他指出有關倡議是不應發動核戰，並將反對生化武器、反對攻擊核電站和核設施，以防發生核災難。

收到過中國和倡議簡報的西方外交官員表示，目前仍不清楚中國倡議的具體內容。

德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)歡迎中方的和平倡議，因為中國是聯合國安理會常任理事國，有責任在世界和平發揮影響力，必須利用每一個和平機會。但她又說，在與王毅會談時談到何謂公正的和平，就是要捍衛國際法及受攻擊者，而非獎賞侵略者。

她警告，如果涉及暫停西方對烏克蘭的武器供應，德國將不會接受中國的提議。

法國及義大利也向中國傳遞了同樣的信息。

西方外交界指出，王毅這個發言尤其重要之處，是中國首次釋出信號，承認俄烏戰爭不能僅僅為歐洲事務，而是涉及全球安全與和平。

巴西外長維艾拉(Mauro Vieira)表示，中國早已知道，若它呼籲對話與和平，南半球一定會有聽眾。他說巴西已經譴責俄羅斯的侵略行為，但「我們必須努力提出可能的解決方案」。

王毅 德國 義大利

上一則

中國擬軍援俄「殺傷性武器」？布林肯：中試圖雙管齊下

下一則

聯國警告：全球暖化近9億人口受威脅 掀大規模遷移潮

延伸閱讀

王毅會晤布林肯 王毅暗批美國是巧取豪奪的小人

王毅會晤布林肯 王毅暗批美國是巧取豪奪的小人
布林肯會王毅 警告氣球事件不能再發生、中國勿提供物資支援俄軍

布林肯會王毅 警告氣球事件不能再發生、中國勿提供物資支援俄軍
氣球事件後美中高層首晤 布林肯：不容再犯

氣球事件後美中高層首晤 布林肯：不容再犯
美官員證實：布林肯與王毅在慕尼黑舉行場邊會談

美官員證實：布林肯與王毅在慕尼黑舉行場邊會談

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪