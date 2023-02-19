「謀殺、強暴和刑求」賀錦麗：俄侵烏違反人道罪

副總統賀錦麗在德國慕尼黑舉行的年度慕尼黑安全會議上發言指出，俄國應對烏克蘭平民遭受的廣泛與系統性攻擊犯下違反人道罪，必須為此負責。 (美聯社)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)18日在慕尼黑安全會議中表示，針對俄羅斯 在烏克蘭 的所作所為，美方已檢視證據，依據法律標準，俄國應對烏克蘭平民遭受的廣泛與系統性攻擊負責。因此美方正式斷定，俄國犯下違反人道罪，犯罪者以及其長官都將被追究責任。

這是美國首次正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下違反人道罪。

賀錦麗說：「他們的行動是對我們的共同價值、我們的共同人性的一種攻擊。俄軍對平民發動廣泛且全面性攻擊。」

她列舉俄軍在烏克蘭侵犯人權的一連串罪行，其中包括謀殺、強暴和刑求。

憂心 中俄關係加深

賀錦麗並對莫斯科入侵烏克蘭以來，中國加深對俄羅斯的關係感到憂心。

路透報導，賀錦麗在德國慕尼黑舉行的年度安全會議上發言指出，美國兩黨及大西洋兩岸將繼續支持烏克蘭。她說，「倘若普亭(Vladimir Putin，俄羅斯總統)認為他可以撐得比我們久，他就大錯特錯。時間不是站在他的那一邊」。

賀錦麗說：「的確，我們看到北韓和伊朗等國家運送武器援助俄羅斯發動的殘酷戰爭。我們也對北京自戰爭爆發以來，加深和莫斯科的關係感到憂心。」、「展望未來，中國對俄羅斯提供致命支持的任何舉措只會助長侵略，導致殺戮持續，進一步破壞以規則為基礎的秩序。」

有線電視新聞網(CNN)報導，她在提到「戰略利益」時指出，倘若一國侵犯另一國的主權，沒有哪個國家會是安全的，她此言意指中國。

賀錦麗提及國際秩序與規則時表示，西方盟國對俄烏戰爭的回應，反映了國際秩序與規則如何受到維護，「事實上，現在正是測試我們捍衛和維護這些秩序和規則意願的時候」。

她說，「其他國家可能受到鼓舞仿效其暴力榜樣。其他威權國家可能會尋求透過脅迫、虛假信息甚至訴諸暴力，讓世界屈服於他們的意志。而我們全都仰賴的國際秩序恐面臨風險」。

烏克蘭基輔市五歲的男童Tymofii(前左立者)，18日與親人一起告別在烏軍中擔任志願者時戰死的35歲父親Kostiantyn Kostiuk。(美聯社)

兩黨5議員 籲供烏F-16

由民主、共和黨兩黨國會議員組成的約50名代表團，18日出席慕尼黑安全會議開幕式，重申兩黨支持美國援助烏克蘭的決心。新聞網站Politico報導，兩黨五位議員16日聯名致函拜登總統，支持美國向烏克蘭提供F-16戰鬥機，協助盡早結束戰爭。

五人在信中指出，新型戰鬥機將是烏克蘭今年是否奪得制空權的關鍵，若要幫助烏克蘭保護領空，提供這類戰鬥機是必要的，特別是考慮到俄軍已重新發動攻勢，並可能增加大規模作戰行動。