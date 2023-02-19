中國擬軍援俄「殺傷性武器」？布林肯：中試圖雙管齊下

國務卿布林肯(右)18日在德國表示，美方相信「中國正認真考慮提供殺傷性武器給俄羅斯」。圖為他當天在慕尼黑會晤烏克蘭外長庫列巴。(歐新社)

國務卿布林肯 18日在德國表示，美方相信「中國正認真考慮提供殺傷性武器給俄羅斯 」，並且他在與中方的中共中央外事辦主任王毅見面時，當面提出警告。美方官員相信中國已有提供非殺傷性軍事協助給俄羅斯，供其在烏克蘭戰爭中使用。

布林肯對NBC新聞(國家廣播公司)表示，「中國正試圖雙管齊下」，一方面「在公開場合，他們把自己描繪成一個爭取烏克蘭和平的國家。 但私下裡，正如我所說，在過去幾個月裡，我們已經看到提供的非致命援助確實直接用於協助俄羅斯的戰爭努力。」

他說，進一步信息表明，北京正在考慮「為俄羅斯的戰爭努力提供具有致命影響(lethal effect)的物質支持(materiel support)」。

不過，布林肯指出，中國至今尚未向俄羅斯提供這種致命性的援助。他表示，「我們看到中國正在考慮這一點。 我們還沒有看到他們越過那條線」。他說，「所以，我認為重要的是我們要明確，就像我今晚在與王毅會面時所做的那樣，這是我們深感關切的事。」布林肯補充說「我明確表示不要越過那條線的重要性，以及這將對我們雙方關係造成嚴重後果的事實，就在中國正進行的氣球事件的同時，我們不需要再這樣做」。

另據華爾街日報(WSJ)18日報導，西方官員認為，中國近一年來仍出口小型又敏捷的無人機給俄國 ，供俄軍鎖定烏軍之用。

CNBC財經頻道18日報導，表面上中國只略幫忙俄國，例如重述俄方的假消息宣傳戰，但西方認為中方提供更實質的協助，讓在烏俄軍得以使用；西方官員雖拒絕明確列出中國給俄國的非殺傷性援助細節，但指出可能包括軍用制服甚至護甲，供俄軍春季攻勢之用。

國家安全委員會發言人拒絕評論此事。拜登總統、國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)等官員均警告中國勿提供軍援給俄方，不然必有後果。

WSJ報導，據海關紀錄，有些由中國大疆創新公司供貨的商用無人機賣給俄方經銷商，出口地為深圳，已派撥給前線俄軍，另一些無人機則經由阿聯酋轉送。

俄軍持續在烏國戰場使用中國無人機，顯示儘管西方廣泛施壓，想限制莫斯科作戰下去的能力，但俄軍依然能由海外取得重要物件供戰爭之用。

五角大廈憂心這些中方無人機不僅讓俄國繼續侵烏，還讓中國能蒐集重要的戰場情資，提升北京的戰備能力。