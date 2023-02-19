我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

中國擬軍援俄「殺傷性武器」？布林肯：中試圖雙管齊下

編譯潘勛／綜合18日電
國務卿布林肯(右)18日在德國表示，美方相信「中國正認真考慮提供殺傷性武器給俄羅斯」。圖為他當天在慕尼黑會晤烏克蘭外長庫列巴。(歐新社)
國務卿布林肯(右)18日在德國表示，美方相信「中國正認真考慮提供殺傷性武器給俄羅斯」。圖為他當天在慕尼黑會晤烏克蘭外長庫列巴。(歐新社)

國務卿布林肯18日在德國表示，美方相信「中國正認真考慮提供殺傷性武器給俄羅斯」，並且他在與中方的中共中央外事辦主任王毅見面時，當面提出警告。美方官員相信中國已有提供非殺傷性軍事協助給俄羅斯，供其在烏克蘭戰爭中使用。

布林肯對NBC新聞(國家廣播公司)表示，「中國正試圖雙管齊下」，一方面「在公開場合，他們把自己描繪成一個爭取烏克蘭和平的國家。 但私下裡，正如我所說，在過去幾個月裡，我們已經看到提供的非致命援助確實直接用於協助俄羅斯的戰爭努力。」

他說，進一步信息表明，北京正在考慮「為俄羅斯的戰爭努力提供具有致命影響(lethal effect)的物質支持(materiel support)」。

 不過，布林肯指出，中國至今尚未向俄羅斯提供這種致命性的援助。他表示，「我們看到中國正在考慮這一點。 我們還沒有看到他們越過那條線」。他說，「所以，我認為重要的是我們要明確，就像我今晚在與王毅會面時所做的那樣，這是我們深感關切的事。」布林肯補充說「我明確表示不要越過那條線的重要性，以及這將對我們雙方關係造成嚴重後果的事實，就在中國正進行的氣球事件的同時，我們不需要再這樣做」。

另據華爾街日報(WSJ)18日報導，西方官員認為，中國近一年來仍出口小型又敏捷的無人機給俄國，供俄軍鎖定烏軍之用。

CNBC財經頻道18日報導，表面上中國只略幫忙俄國，例如重述俄方的假消息宣傳戰，但西方認為中方提供更實質的協助，讓在烏俄軍得以使用；西方官員雖拒絕明確列出中國給俄國的非殺傷性援助細節，但指出可能包括軍用制服甚至護甲，供俄軍春季攻勢之用。

國家安全委員會發言人拒絕評論此事。拜登總統、國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)等官員均警告中國勿提供軍援給俄方，不然必有後果。

WSJ報導，據海關紀錄，有些由中國大疆創新公司供貨的商用無人機賣給俄方經銷商，出口地為深圳，已派撥給前線俄軍，另一些無人機則經由阿聯酋轉送。

俄軍持續在烏國戰場使用中國無人機，顯示儘管西方廣泛施壓，想限制莫斯科作戰下去的能力，但俄軍依然能由海外取得重要物件供戰爭之用。

五角大廈憂心這些中方無人機不僅讓俄國繼續侵烏，還讓中國能蒐集重要的戰場情資，提升北京的戰備能力。

俄羅斯 布林肯 俄國

上一則

慕尼黑安全會議 德法英：加強援烏 做好長期戰爭準備

下一則

中國擬發布「俄烏和平倡議」西方國家存疑

延伸閱讀

美官員：中國可能正暗助俄攻烏 提供非致命性軍援

美官員：中國可能正暗助俄攻烏 提供非致命性軍援
王毅會晤布林肯 王毅暗批美國是巧取豪奪的小人

王毅會晤布林肯 王毅暗批美國是巧取豪奪的小人
布林肯會王毅 警告氣球事件不能再發生、中國勿提供物資支援俄軍

布林肯會王毅 警告氣球事件不能再發生、中國勿提供物資支援俄軍
氣球事件後美中高層首晤 布林肯：不容再犯

氣球事件後美中高層首晤 布林肯：不容再犯

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪