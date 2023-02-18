王毅會晤布林肯 王毅暗批美國是巧取豪奪的小人

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議時發表演講。（歐新社）

中美「氣球 事件」後，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅 在出席慕尼黑安全會議，於當地時間2月18日，與美國國務卿布林肯 場邊會晤。王毅對布林肯說，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。

新華社19日報導，王毅是應美方請求，同美國國務卿布林肯進行非正式接觸。王毅表明了中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。

稍早之前王毅在會議上發表主旨講話後就中美關係回答記者提問時表示，所謂無人飛艇事件，這其實是美國製造的一場政治鬧劇。中方已經清晰、明確告訴美方，這是一艘民用無人飛艇，受超強西風帶影響，加之自身控制能力有限，偏離了預定軌道，進入美國上空。

中方要求美方以理性、冷靜和專業的態度與中方一道妥善處理。但遺憾的是，美方無視基本事實，悍然出動戰機，用導彈擊落一艘毫無威脅的飛艇。這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力，明顯違反慣例和有關國際公約。中方對此絕不接受，已向美方提出強烈抗議。地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來嗎？

這種做法不能證明美國的強大，而是恰恰相反。「我們奉勸美國不要再出於國內政治需要，在對外打交道過程中做出這種荒唐的事情。我們要求美國拿出誠意，改正錯誤，正視並解決事件給中美關係造成的損害」。

王毅說，這樣一起意外偶發事件竟然在中美關係中掀起軒然大波，深層原因是美國對中國的錯誤認知和戰略誤判。中國的對美政策清晰透明，那就是相互尊重、和平共處、合作共贏，在此基礎上探索兩個不同社會制度和歷史文化的大國正確相處之道。但美國的對華政策卻截然相反，視中國為最嚴峻地緣挑戰和戰略競爭對手。在這種錯誤中國觀主導下，美方正運用一切手段對中國進行封堵打壓。

王毅表示，美國聲稱要與中國進行競爭，中國從不怕競爭，但競爭應當是公平、講規則的。美國出台《晶片與科學法案》，動用國家力量打壓中國企業，這是百分之百的單邊主義和自私自利，百分之百地違反世貿組織規則，嚴重干擾國際產業鏈供應鏈穩定。美國已經站在了自己宣導的自由貿易的對立面，這真是歷史的諷刺。中國古人有言，「君子愛財，取之有道」。小人才會巧取豪奪。今天的美國卻撕下一切偽裝，連巧取都不屑做了，只剩下明火執仗地豪奪。這種作法不僅損害各國的正當合法權益，也將損害美國自身的信譽和利益。