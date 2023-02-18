專家：氣球僅是冰山一角 中國間諜網鋪天蓋地

中國間諜氣球爭議引起國際關注，示意圖。（美聯社）

情報官員和專家指出，在全球聚焦飛越美國領空的中國間諜氣球 並爭論不休時，真正對美國及全球安全的威脅是來自中國多年來暗中鋪設、遍及西方社會的間諜網路，須增強應對。

美國之音17日報導，眾議院監督暨改革委員會主席柯默（James Comer）2月12日表示，中共竊取了價值數十億美元的美國智慧財產權，並在美國機構中擁有一個「龐大的間諜網」（massive spy ring），這些問題比間諜氣球更大。

前中央情報局官員菲佛（Larry Pfeiffer）告訴美國之音，中國的間諜野心非常大且由來已久。氣球監視計畫似乎是一個大型綜合（情報）收集網路的一部分，還包括收集訊號和圖像的間諜衛星，以及從人們資產收集訊息的中國間諜。

他說：「中國情報部門對美國採取多管齊下的方式，針對各個部門——政治、軍事、學術、科學和經濟。」建議美國培養更多熟悉中國的情報人才，以及投資更多人工智慧工具，對收集到的材料進行處理分析。

國防部前高級情報分析師蓋瑞特（Dan Garrett）表示，美國需要積極增加反情報和反間諜資源，以發現、阻止和瓦解中國情報行動。

蓋瑞特說，正如俄羅斯發動的烏克蘭戰爭是一個訊號，而中國在美國上空的監視氣球傳達的訊息是，美國和西方不再安全，挑戰或違抗北京 和莫斯科將付出代價。

前哈佛大學國際事務中心情報項目主任柯柏（Paul Kolbe）示警，代表政府和國安部門工作的中國駭客數量簡直令人震驚，其規模讓任何西方政府相形見絀。應審視中國情報收集活動的整體範圍，包括在美國政府和公司內部安插的間諜，遍及國防、通訊、科技和製造等行業。

他認為，對美國政府和私人機構的網路攻擊規模如此之大，遠遠超過這顆中國氣球。這些網路攻擊每天都在發生，通常很成功，尤其是當企業不注意保護他們的網路以及不關注相關訊號或警告時。