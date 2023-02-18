疑似中國偵察氣球 不知為何物 川普政府未獲通報

美軍早前擊落中國氣球 時，拜登總統披露川普 時代早已有中國氣球進入美國，並稱川普政府沒有理會；華爾街日報17日報導，當時國防部 內有一小部分情報人員在2020年已監測到有多個神祕飛行物體，但因為完全不清楚是什麼物體，故未向白宮報告，現在懷疑可能就是氣球。

報導引述五角大廈的前官員說，情報分析人員當年夏天曾評估這些物體，但無法得這些物體是中國用以監視美國的結論。

據悉在川普時代發現的可疑氣球比軍方2月4日擊落的小，飛行高度更低，持續時間更短，先後在加州科羅納多(Coronado)、維吉尼亞州諾福克(Norfolk)及關島等地的海軍基地上空附近被發現，不過這些飛行物體並未飛越美國領空。

這些資料是當時由國防部各個情報來源收集得來的，各個情報機關通常會共享此類資訊，但並非必須這樣做，尤其是在處理不明空中現象時都不會分享。

在2019年至2020年擔任國防部長的艾思博(Mark Esper)表示，他不記得當時曾否聽過有關中國氣球或與此有關的簡報。

五角大廈發言人證實，內部的情報分析員一直追蹤這些事件，不過並未向上通報，以至於川普時代的一些高級官員也不知道，直至拜登政府早前說要向他們簡要介紹。

國家情報總監辦公室16日向前國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)、波頓(John Bolton)、前副國安顧問博明(Matthew Pottinger)，前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)及前國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)作了簡報。

這些事件引發了人們對這些疑似中國氣球如何抵達美國的疑問，尤其是在東岸發現的不明飛行物體。

由於海軍飛行員曾報稱在東岸上空看到神祕飛行物體，有時連續數月每天都發現，國防部去年成立機密的「全域異常解決辦公室」(AARO)追查及研究。

情報分析人士甚至提出一種理論，認為中國可能從加勒比地區或拉丁美洲部分地區發射氣球，但目前仍未得出明確結論。