擊落氣球 拜登：不會致歉、將與習近平對話

拜登總統16日舉行記者會首次說明對氣球事件的立場，他說希望與中國國家主席習近平對話，釐清事件，但對射下氣球不會致歉，也指後來的三枚飛行物與中國無關。（美聯社）

拜登 總統16日公開發表談話首度評論氣球 事件，他捍衛擊落中國偵察氣球和其他3個高空不明物體的決定；拜登也說，他將與中國國家主席習近平 對話，但不會為擊落中方氣球致歉。

氣球事件喧騰半個多月，國會雖通過對中國譴責，但也一直要求深入調查，拜登則始絡迴避這個議題。拜登16日舉行公開談話並接受美國國家廣播公司新聞網（NBC）專訪，都在談氣球事件；他表示，不認為在擊落中國偵察氣球後，又再擊落飄在北美空中的不明物體是「反應過度」。

「只要構成國安威脅 就打下來」

美國連日來釋放中國氣球可能是誤入美國的訊息，加上拜登總統表示盼與習近平對話，美方態度堅持競爭而不衝突。（美聯社）

拜登重申，「不要搞錯了，只要有任何對美國人民安全構成威脅的物體，我就會打下來。」

拜登說，他上任後下令清查不明物體現象，也要求強化識別、追蹤並研究與解放軍有關的高空偵察氣球，但迄今沒有證據顯示高空物體數量急遽增加。

拜登表示，透過擊落中國大陸高空偵察氣球，傳遞「不接受侵犯美國主權」的清楚訊息；同時，美國會持續與中國往來，美國不尋求衝突或新冷戰，美國會持續與中國競爭。

拜登表示，這起事件凸顯美中維持外交和軍事溝通管道的重要性，美中外交官將進一步接觸，他透露，預計和習近平對話，釐清來龍去脈，但不會為了擊落中方氣球致歉。

「習近平最不願意做的事情，就是從根本破壞與美國以及和我的關係。」拜登表示。

拜登並未說明打算何時與習近平對話，若是比照去年拜習趁國際會議舉行場邊會談模式，今年的20國集團（G20 ）峰會將於9月9日至10日在印度新德里舉行；拜登11月會擔任東道主在舊金山歡迎亞太經濟合作會議（APEC ）領袖來訪，都是可能機會。

此外，國務卿布林肯（Antony Blinken）16日出訪德國參加慕尼黑安全會議，也有機會在場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。

「無證據顯示3不明物體與中有關」

針對已擊落的3個高空不明物體，拜登表示，到目前為止沒有證據顯示，這些物體與中國間諜氣球計畫或其他外國有關。

拜登說，之所以發現更多的數量，是因為美國調整了偵測的雷達參數，未來還會持續調整做法，採取更精確的方式來應對這些挑戰，並向國會秘密報告。

此外，拜登表示，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將協調跨部門工作，安全有效地處理闖入美國空域的物體。

美國將更新領空操作無人機規範

拜登說，美國將會建立即時更新的不明高空物體清單，提高偵測無人機能力；另外，美國會更新在美國上空發射與操作無人機的規範，由布林肯負責，在這個不受監管的領域中建立國際共同規範。