金融時報：美副助理防長切斯將訪台 台方未否認

五角大廈負責中國事務的副助理國防部長切斯(Michael Chase)。(取自國防部官網)

英國金融時報16日報導，五角大廈 負責中國事務的副助理國防部 長切斯（Michael Chase）近日將訪問台灣；這將是2019年東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）以來，再度訪問台灣的國防部資深官員。

國防部去年組織調整，將台灣業務由東亞辦公室移出，轉移給負責中國事務的切斯負責；美國政治新聞Politico當時報導，其背景來自於國防官員對北京侵略台灣的憂心增加，尤其是在時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台結束後，隨即爆發的台海危機之後。

報導引述知情人士說法稱，切斯正在蒙古訪問，之後將前往台灣；同時，美中關係正因為氣球事件跌入谷底，國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 雖然都會參加本周的慕尼黑安全會議，但王毅還沒答應要會晤布林肯。

五角大廈發言人梅納斯（Marty Meiners）表示，不評論特定行動、往來或訓練活動，但要強調美國對於台灣的支持與台灣的防禦關係，依然與中華人民共和國構成的威脅保持一致；美國對台灣的承諾依然堅若磐石，有助於維持台海與區域的和平穩定。

美國官員赴台灣訪問過去都有嚴格規定，尤其對軍事國防官員限制更多。在川普總統任內，2018年簽署了「台灣旅行法」，放寛了美國官員訪台的層級限制，基本上部長層級都可訪問台灣。川普任內2019年派了當時的國防部東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）訪台，算是突破。

台灣國防部長邱國正被問到此事，則沒有證實也沒有否認。