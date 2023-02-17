金融時報：美副助理防長切斯將訪台 台方未否認
英國金融時報16日報導，五角大廈負責中國事務的副助理國防部長切斯（Michael Chase）近日將訪問台灣；這將是2019年東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）以來，再度訪問台灣的國防部資深官員。
國防部去年組織調整，將台灣業務由東亞辦公室移出，轉移給負責中國事務的切斯負責；美國政治新聞Politico當時報導，其背景來自於國防官員對北京侵略台灣的憂心增加，尤其是在時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台結束後，隨即爆發的台海危機之後。
報導引述知情人士說法稱，切斯正在蒙古訪問，之後將前往台灣；同時，美中關係正因為氣球事件跌入谷底，國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅雖然都會參加本周的慕尼黑安全會議，但王毅還沒答應要會晤布林肯。
五角大廈發言人梅納斯（Marty Meiners）表示，不評論特定行動、往來或訓練活動，但要強調美國對於台灣的支持與台灣的防禦關係，依然與中華人民共和國構成的威脅保持一致；美國對台灣的承諾依然堅若磐石，有助於維持台海與區域的和平穩定。
美國官員赴台灣訪問過去都有嚴格規定，尤其對軍事國防官員限制更多。在川普總統任內，2018年簽署了「台灣旅行法」，放寛了美國官員訪台的層級限制，基本上部長層級都可訪問台灣。川普任內2019年派了當時的國防部東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）訪台，算是突破。
台灣國防部長邱國正被問到此事，則沒有證實也沒有否認。
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