我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

川普發動攻勢 抨擊海理曾主張「削減紅藍卡福利」

編譯尤寶琪／綜合15日電
海理的起手式就是先衝著川普和拜登的年齡。她要求75歲以上的政治人物，都需要先去做心智測驗。（美聯社）
海理的起手式就是先衝著川普和拜登的年齡。她要求75歲以上的政治人物，都需要先去做心智測驗。（美聯社）

前駐聯合國大使妮姬·海理(Nikki Haley)14日剛宣布加入共和黨初選，前總統川普隨即上線抨擊海理在過去主張砍聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)和社安福利，但受訪又表示自己歡迎海理的挑戰，還說共和黨初選人越多越好。

川普15日在海理首場競選活動結束沒多久就發出一封標題為「妮姬·海理真面目」的電子郵件。他在電郵中指出，海理支持前眾院議長萊恩(Paul Ryan)，取消紅藍卡並將其改成「單據制度」(voucher system)的計畫。

他也強調，海理在2010年一場福斯新聞的採訪中指出，國會應該要考慮削減紅藍卡、白卡(Medicaid)和社安福利的預算。

對於社會福利議題，川普不贊成削減老人福利，傾向攻擊自己2024年黨內潛在對手，希望能從共和黨在此議題上的分歧中取得好處。

拜登上周在國情咨文中指責共和黨人想要削減社安福利和紅藍卡，而川普則是對佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)發動過類似的攻擊。德桑提斯雖尚未正式宣布參選，但普遍被視為川普在爭取2024年黨內提名的主要對手。

共和黨長期以來都是傾向削減甚至取消紅藍卡等社會福利，川普2016年的競選標語卻與政黨的一貫立場逆向而行，從參選第一天就誓言「不削減預算，拯救紅藍卡，白卡和社安福利」；但國會山莊報(The Hill)報導，川普當選後，每一項白宮預算提案都包括了削減紅藍卡，白卡和社安福利預算的計畫。

川普發完郵件後，隨即接受訪問，表示歡迎海理參選，說她不該被她所做過的承諾束縛。

「我很高興她參選，我希望她遵從自己內心的想法，儘管她曾承諾不會這樣做，不會槓上她口中一生見過最偉大的總統。」

川普也表示並不擔心其他可能加入黨內初選戰局的候選人。「人越多越好玩，這些人我都認識，是我讓他們走到今天這位置的。」

川普 福利 紅藍卡

上一則

川普盟友力挺海理 讚她冷靜、鐵腕 像「美版柴契爾夫人」

下一則

海理劍指拜登、川普：75歲以上政客應強制心智測驗

延伸閱讀

前駐聯國大使海理 角逐共和黨總統初選 槓川普開第一槍

前駐聯國大使海理 角逐共和黨總統初選 槓川普開第一槍
第102位拜登提名法官獲參院通過 人數超過川普同期

第102位拜登提名法官獲參院通過 人數超過川普同期
喬州法官下令 可公布川普選舉調查部分報告

喬州法官下令 可公布川普選舉調查部分報告
海理將競逐2024總統大選 共和黨內首位挑戰川普

海理將競逐2024總統大選 共和黨內首位挑戰川普

熱門新聞

山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35
2019年春，罌粟開滿沃克峽谷，但幾萬前來朝聖的遊客卻讓小鎮不堪重負。今年，該地市長決定關閉峽谷保平安。(美聯社)

快看世界／罌粟開滿這加州小鎮超美 市長：千萬別來看

2023-02-08 12:28
國務院周四表示，美軍在大西洋上空擊落的中國氣球「顯然是用於情報偵察，與氣象氣球上的設備不一致」。(美聯社)

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

2023-02-09 14:50

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食