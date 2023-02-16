川普發動攻勢 抨擊海理曾主張「削減紅藍卡福利」

海理的起手式就是先衝著川普和拜登的年齡。她要求75歲以上的政治人物，都需要先去做心智測驗。（美聯社）

前駐聯合國大使妮姬·海理(Nikki Haley)14日剛宣布加入共和黨初選，前總統川普 隨即上線抨擊海理在過去主張砍聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡 )和社安福利 ，但受訪又表示自己歡迎海理的挑戰，還說共和黨初選人越多越好。

川普15日在海理首場競選活動結束沒多久就發出一封標題為「妮姬·海理真面目」的電子郵件。他在電郵中指出，海理支持前眾院議長萊恩(Paul Ryan)，取消紅藍卡並將其改成「單據制度」(voucher system)的計畫。

他也強調，海理在2010年一場福斯新聞的採訪中指出，國會應該要考慮削減紅藍卡、白卡(Medicaid)和社安福利的預算。

對於社會福利議題，川普不贊成削減老人福利，傾向攻擊自己2024年黨內潛在對手，希望能從共和黨在此議題上的分歧中取得好處。

拜登上周在國情咨文中指責共和黨人想要削減社安福利和紅藍卡，而川普則是對佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)發動過類似的攻擊。德桑提斯雖尚未正式宣布參選，但普遍被視為川普在爭取2024年黨內提名的主要對手。

共和黨長期以來都是傾向削減甚至取消紅藍卡等社會福利，川普2016年的競選標語卻與政黨的一貫立場逆向而行，從參選第一天就誓言「不削減預算，拯救紅藍卡，白卡和社安福利」；但國會山莊報(The Hill)報導，川普當選後，每一項白宮預算提案都包括了削減紅藍卡，白卡和社安福利預算的計畫。

川普發完郵件後，隨即接受訪問，表示歡迎海理參選，說她不該被她所做過的承諾束縛。

「我很高興她參選，我希望她遵從自己內心的想法，儘管她曾承諾不會這樣做，不會槓上她口中一生見過最偉大的總統。」

川普也表示並不擔心其他可能加入黨內初選戰局的候選人。「人越多越好玩，這些人我都認識，是我讓他們走到今天這位置的。」