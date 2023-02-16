川普盟友力挺海理 讚她冷靜、鐵腕 像「美版柴契爾夫人」

海理的起手式就是先衝著川普和拜登的年齡。她要求75歲以上的政治人物，都需要先去做心智測驗。（路透）

曾任南卡羅來納州 長的前美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)宣布角逐共和黨 總統初選，前總統川普 盟友、南卡羅萊納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)出面力挺，還稱海理為「美國的柴契爾夫人」(America's Margaret Thatcher)，稱讚她舉止冷靜，將是「戴著天鵝絨手套的鐵腕領袖」。

海理宣布參選的南卡造勢活動上，諾曼致詞時說：「妮姬將是一名戴著絲絨手套的鐵腕領袖。」他指出：「我相信妮姬‧海理事美國版的柴契爾夫人」。柴契爾夫人1979年至1990年間擔任英國首相，被媒體喻為「鐵娘子」(Iron Lady)。

諾曼是極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)成員，也是反對麥卡錫(Kevin McCarthy)出任眾院議長的20名共和黨眾議員之一。到目前為止，諾曼是第一個也是唯一一個正式宣布2024年共和黨總統初選力挺海理的國會議員。

諾曼發表致詞之前在推特(Twitter)發文寫道：「我們國家正處於重要的轉捩點。共和黨候選人、共和黨價值及訊息在南卡羅來納州非常受歡迎，可是在我們偉大國家的其他地方，卻沒有處處都是如此。」

諾曼指出：「對於共和黨的全國政治來說，現在已經到了重新出發、開啟新一章的時刻，沒有人比我們的前任州長，同時也是我的好友妮姬‧海理更能協助我們寫下新的一章。」

長期支持川普的諾曼，2021年1月6日國會確認2020年總統大選選舉人票當天曾投下反對票。根據簡訊通聯紀錄，諾曼2021年1月7日發送簡訊給當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，建議川普援引戒嚴法調查選舉舞弊疑雲。

諾曼接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，2016年時川普剛好是共和黨需要的人選，可是共和黨「如今已經換季了」。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，跟海理交情極佳，「她是我的導師，她做事比我知道的任何人都更努力」。