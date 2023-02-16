國稅局長任命聽證 承諾年收低於40萬元不加強查稅

新任國稅局長被提名人沃菲爾(Danny Werfel)在國會承諾，國稅局不會擴大對年收入40萬元以下家庭的查稅。（美聯社）

國會參院財政委員會(Senate Finance Committee)15日就拜登總統提名的新任國稅局 (IRS)局長人選沃菲爾(Danny Werfel)舉行任命聽證會，沃菲爾在會上承諾國稅局不會擴大對年收入40萬元以下家庭的查稅。

國稅局局長職位堪稱華府最吃力的官位，儘管兩黨參議員 對於國稅局預算 多少、預算用途看法分歧，但對於拜登總統提名的新任國稅局局長人選沃菲爾，兩黨參議員15日難得出現共同點：一致祝福沃菲爾順利成功。

51歲的沃菲爾在聽證會上承諾，年收入40萬元以下企業及家庭將不會面臨稅務擴大稽查。參議員對沃菲爾提問問題，大多聚焦於將如何使用國稅局最新獲得挹注的大筆經費。沃菲爾原在私人企業擔任顧問，願意接掌百廢待舉的國稅局，在聽證會上獲得讚許。

民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)說，國稅局局長是華府「最吃力不討好的差事之一」，而且沃菲爾彷彿是在「跳火坑」。共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)則對沃菲爾說，負責收稅的職責本質，使得國稅局永遠不會變成華府最吃香的政府機構之一。

民主黨籍羅德島州聯邦參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)發言時祝福沃菲爾一切順利，因為國稅局局長是華府「最不受歡迎」的工作之一。

某些輿論質疑國稅局恐將利用新增經費對中產階級加強查稅。共和黨議員則擔心政府預算可能被濫用。

沃菲爾答覆參議員的後續提問之後，委員會將安排提名程序進入表決。2022年8月國會通過的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)當中，為國稅局在未來十年增加將近800億經費。沃菲爾在聽證會上談到增加預算可能產生的影響時說：「美國人民有權期待一個更現代、更有效率的國稅局」。

沃菲爾原本在「波士頓顧問集團」(Boston Consulting Group)掌理全球公共事業項目。上一任國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)五年任期已於2022年11月屆滿，卸任後由代理局長暫代。