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嬰兒潮世代退休潮 醫保、社安金未來10年瀕破產

編譯潘勛／綜合15日電
美國也要進入高齡社會，有六分之一人口超過65歲。估計再十年醫療保險和社會福利開支將難以維持。圖為德州醫務人員正協助一位呼吸不順暢的老人轉往醫院。(Getty Images)
美國也要進入高齡社會，有六分之一人口超過65歲。估計再十年醫療保險和社會福利開支將難以維持。圖為德州醫務人員正協助一位呼吸不順暢的老人轉往醫院。(Getty Images)

由於嬰兒潮世代步入退休年齡，有資格請領社安金、接受聯邦醫療保險(Medicare)的人口增加，國會預算辦公室(CBO)15日公布的最新預測指出，兩項社福開支接下來十年將快速超出聯邦歲入的成長；將會入不敷出。

CBO預測：社安支出將成長2/3

CBO預測未來十年社安支出會成長三分之二，比起預估的軍事、教育及環保施政成長，都增加一倍有餘。

拜登總統籌措財源的方式是向收入年逾40萬的人加徵所得稅，共和黨則提出五花八門變革，包括削減政府開支、逐步提升退休年齡以跟上國民壽限。

紐約時報15日報導，拜登總統2月就稅務、開支及提升聯邦債限方面與共和黨抗爭，可謂先下一城；他逼迫共和黨高層多次自稱不會削砍社安金及聯邦醫保。

但CBO的預測數字15日公布，大批嬰兒潮世代瀕臨退休年齡，開始有權享受兩項施政，取得保障的收入及醫保，自請領日起直到身故。

拜登擬向年收逾40萬者加稅

拜登總統主打社安健保，本月9日在佛州的坦帕大學演講時手舉文件，大肆批評共和黨要修...
拜登總統主打社安健保，本月9日在佛州的坦帕大學演講時手舉文件，大肆批評共和黨要修改社安法規。(路透)

這些退休人士是投票大軍；拜登2月用國情咨文及接下來多次演說，攻擊打算削砍兩項福利施政的共和黨人，拉攏長者及未來即將退休人口；拜登在佛州聲稱，兩項福利不僅僅是政府施政，而是國家的許諾：只要辛勤工作，貢獻國家，到了退休年紀，全國都會力挺，保證生活無憂，這是神聖的信託，數世代美國人民穩若磐石的保證，而且政策管用。

社安制度資金主要由向年收入16萬200元以上勞工課所得稅來籌措；拜登建議向年收入40萬以上的人加稅，要他們多繳所得稅。

錢從哪裡來？兩黨爭持不下

共和黨國會高層近幾日強調，雖說有幾個保守派黨員提議把社安開支與國債上限掛鉤，但他們不會把那樣的變革，納入與民主黨協商調升國債上限時的條件。

假如兩黨信守立場，那麼財政辯論只能縮小，走上拜登的提案，向大企業及高所得人士加稅，但這兩項又是共和黨大力拒絕的；不然，按共和黨所提財政辯論內容，便是削減聯邦施政多花的錢，但金額遠小得多。

拜登打算在15日談話提到聯邦赤字，斥責共和黨的提案；他指提案會增加3兆國債，包括取消拜登2020年簽字立法的加稅，共和黨還打算把該黨主政時的幾項即將在2025年失效的減稅措施，化為長遠政策。

拜登 共和黨 退休

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