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紐時：中學者武哲研發飛艇 稱能飛北美 可空中偵監

編譯潘勛／綜合13日電

紐約時報13日報導，早在2019年，北京航空航太大學教授武哲便宣布，他的團隊已發射能飛航於6萬呎以上高空的「追雲者」飛艇，派遣飛艇航行世上大多地區，包括北美；武哲強調飛艇為多用途，紐時認為武哲的宣布堪稱證據，詳陳中國政府想用高空氣艇追蹤地表活動到什麼程度。

武哲當時向中國國營媒體表示，「追雲者」氣艇實現他的願景，可派人駕駛氣球到大氣層上半，對自然災害、空污提供早期預警，或者做空中偵監任務。

中國媒體報導、學術研究及官方演說均提及，武哲對中國氣球研發至關重要。

武哲致力氣艇研發近20年；拜登政府想反制中方氣球偵監，目前幾家武哲開設的公司已被華府點名；白宮上周宣布制裁六家中國參與北京偵察氣球計畫的實體、公司，其中武哲創辦或大舉投資的便有三家。

美軍4日在南卡羅來納州外海擊落一具中方氣球，武哲的研發計畫也因此突然受到全球矚目。

華府並未言明這些被列入黑名單的實體，哪些與被擊落中方氣球有關，也未點出武哲的姓名；武哲也沒有回應詢問的電話、電郵。

中方堅稱被擊落的中國氣球是民用飛艇，大致用來做氣象研究，只是被高空強風吹離路徑。

現年66歲的武哲崛起為中國「近太空」研發計畫的中心角色；近太空指的是地表上空12到62哩那段大氣層，對大多數飛機而言太高，無法長期滯留，而對衛星又太低。

武哲曾參與設計噴射戰機、培養出匿蹤材料的專業，因為替中國解放軍服務而獲獎，當過北航的副校長，後來決定返回教育及研究領域。

紐時報導說，中國戰略專家認為近太空是大國較勁愈來愈吃重的領域，中方必須熟稔新材質、新科技，穩穩立足在近太空，不然就有被排擠之虞。中方專家指出，近太空有潛力用來替代衛星及偵察機，後兩者遇到偵測、封堵或攻擊時很脆弱。

氣球 太空 北京

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