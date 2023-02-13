美軍用何種飛彈擊落不明飛行物？一枚要43.9萬美元

美軍本月選用43.9萬美元一枚的AIM-9X響尾蛇飛彈，四度攔截高空飛行物。（美聯社）

除中國的氣球 外，美國這個月還攔截了三個不明飛行物。用來擊落這些飛行物的武器都是同型飛彈——AIM-9X響尾蛇飛彈。以下是這種飛彈的相關訊息：

製造商和使用者是誰？

雷神技術公司（Raytheon Technologies）製造，雖為美國而製，但也大量出售給美國盟友，南韓、阿聯和印尼 等國家都買了這種飛彈。主要是空對空武器的AIM-9X，也可以從地面發射打擊陸基目標，被廣泛部署於一系列現代戰機，包括F-16戰隼和F-22猛禽。美國沒有透露武器庫裡的飛彈數量，但美國空軍在2021年接收了第100,000枚此類飛彈。

一枚多少錢？

美國國防部 正尋求2023年度以1.119億美元採購255枚導彈，換算每枚成本為43.9萬美元，但其中涉及很高的折扣，其他國家採購時通常還必須支付相關的設備、零件和培訓費用。例如，馬來西亞2011年試圖以5,200萬美元採購20枚AIM-9X-2飛彈，其中包括間接成本。

如何運作？

AIM-9X響尾蛇飛彈是一種短程超音速追熱導彈，主要部件包括紅外線導引、主動光學尋標器、高爆彈頭和火箭引擎。特別是紅外線可讓它一天內任何時間在多種設置下都能瞄準目標。該飛彈長3公尺、重84公斤，採固體燃料動力系統。Block II型響尾蛇飛彈還有增強功能，包括發射後鎖定，飛行員射擊時不必全靠目視瞄準。

為何選它？

美軍使用響尾蛇飛彈的歷史悠久。1950年代先由海軍開發，後來才被空軍採用。這是第一種投入使用的追熱飛彈。早期版本只能用在非常近的距離，無法夜間部署，改進後成為可適用各種情況的理想武器，更後期的版本曾用於越戰。9X是響尾蛇最新型號，2003年開始部署。但用來對付氣球等不明飛行物很新鮮。美國北方司令部和北美防空司令部司令范赫克6日告訴記者，美軍結論是，與其他飛彈如AIM-120相比，AIM-9X彈頭較小、射程較短，部署起來更安全有效。