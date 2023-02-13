眾院情報委員會主席：偵察氣球入侵美領空「先打再說」

眾院情報委員會主席特納12日受訪時表示，針對不明氣球，先打下來再說。(美聯社)

眾院情報委員會主席特納(Mike Turner)12日接受有線電視新網(CNN)專問時表示，針對一連串不明物體入侵北美領空事件，直言先打再說，並把矛頭轉向拜登 政府，抨擊白宮 處理態度消極：「我寧願白宮主動攻擊而非消極漠視，但我們不得不認為這是政府試圖改變頭條新聞的一種做法。」

共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員特納12日接受CNN「國情咨文」(State of the Union)節目專訪表示，他支持拜登政府近日內在北美領空擊落不明物體的方式，以攔截不明物體穿越境內，同時點名拜登政府處理態度消極、不透明，沒有向國會做簡報，有隱匿情資的嫌疑。

11日一架美國戰機在加拿大北部擊落一個不明物體，是美國軍方一周內、第三次在北美領空擊落物體；10日，一架F-22戰機在阿拉斯加領空擊落一個不明物體，上周末在南卡羅來納州海岸也有一個中國偵察氣球 被擊落。

特納向CNN主播塔柏(Jake Tapper)表示，國會對於拜登政府沒有及時通報情資感到沮喪，甚至深感憤怒，「拜登政府需要停止透過電視報導向國會做簡報，而是真正坐下來對我們做簡報。」他強調：「我確實認為政府和國會之間需要有更多接觸。」

白宮資深幕僚上周在國會山莊舉行的公開聽證會和機密簡報會上，面對與會議員要求白宮向國會提供更多情資，以及說明為何不及早擊落偵察氣球等諸多的尖銳問題，「這肯定是一個最新、最近的事態發展，你看到中國如此侵門踏戶、直闖其他國家的領空，而且還是採用非常先進的設備在進行間諜活動，我的意思是這個氣球的規模以及中國為監視美國而部署的技術，都堪稱前所未見。」

特納補充表示，「我認為當前情勢已經非常清楚，與其我們坐在這裡討論政策，更重要的是我們真的必須宣布捍衛我們領空的行動，我們需要投資更多設備，我們有一些問題和不足，我們需要盡快補充足夠人力，因為我們現在確實飽受威脅。」

儘管目前沒有跡象證實不明物體與中國偵察氣球有關連，但美加兩國的國安部門絲毫不敢掉以輕心，仍嚴陣以待。