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中國氣球風波 美擬緊縮技術出口管制

編譯盧炯燊／綜合11日電
圖為北京南江空天科技公司參與研發的軍民通用的臨近空間平台「圓夢號」於2015年升空。北京南江空天科技公司10日被美國宣布制裁。(取自網易)
圖為北京南江空天科技公司參與研發的軍民通用的臨近空間平台「圓夢號」於2015年升空。北京南江空天科技公司10日被美國宣布制裁。(取自網易)

中國氣球事件讓北京有可能失去獲得更多西方技術的機會，華盛頓與盟友考慮對中國實施更嚴厲的技術出口限制，眾院新成立的「美中戰略競爭特設委員會」也極可能藉此阻撓中國提升軍事能力。

不少現任及前任的安全部門官員認為，這個氣球凸顯了中國對國家安全所構成的威脅，勢必讓美國技術的保護，在政治上獲得支持。

前中情局高級官員、現在華盛頓智庫新美國安全中心 (Center for a New American Security) 任職的拉塞爾 (Martijn Rasser) 說，這無疑是火上澆油，助長了國會對中國鷹派的立場。

前朝川普政府切斷了美國供應商與中國電訊設備巨頭華為的的聯繫，現任拜登政府進一步對中國實施先進晶片製造設備出口管制。

儘管近幾個月來，美中一直在尋求緩和緊張局勢，但白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)指出，美國將研究對與解放軍有關的中國實體採取行動，這些實體支持氣球侵入美國領空。

商務部也於10日以參與中國軍方支持的全球偵察氣球計畫為由，將六家中國實體列入貿易黑名單。

前商務部負責出口管制的助理部長艾修(Richard Ashooh)表示，美國與盟友應在目標技術領域，對中國採取多邊限制方法。

智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)高級研究員本森(Emily Benson)認為，除拜登政府之外，眾院針對中國而新設的「美中戰略競爭特設委員會」，自然也不放過機會，敦促政府採取更嚴厲的措施來打壓中國。

她說，國會議員感受到愈來愈大的壓力，迫使他們對北京採取更強硬的立場，這反過來又迫使白宮採取更加強硬的政策。

許多鼓吹更嚴格出口管制的人，也在積極推動擴大限制範圍，甚至將人工智能等行業包括在內。

此前，拜登政府還在制定一個境外投資審查計畫，審查美國在海外的投資，是否存在來自中國的潛在國家安全威脅，現在白宮可能會加快計畫的步伐。

氣球 拜登 白宮

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