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逢中國間諜氣球、北韓閱兵敏感時機 美國空軍試射洲際彈道飛彈

編譯茅毅／即時報導
北達科他州邁諾特空軍基地飛彈發射管中的義勇兵3型洲際彈道飛彈。（美聯社）
北達科他州邁諾特空軍基地飛彈發射管中的義勇兵3型洲際彈道飛彈。（美聯社）

值此中國高空氣球穿越美國上空和北韓8日閱兵的敏感時機，美國空軍「全球打擊司令部」（AFGSC）10日宣布，為檢測其防禦系統，9日從南加州聖塔芭芭拉的范登堡太空軍基地，試射1枚可搭載核彈頭的「義勇兵3型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈（ICBM），飛行距離約4200英里（約6759公里），彈著點位於太平洋的馬紹爾群島瓜佳蓮環礁（Kwajalein Atoll）。

該飛彈於當地晚間11點1分發射，裝備了1個測試的重返大氣層載具，但未搭載彈頭。官員指稱，這是1次「例行試射」，旨在確認與驗證這種武器系統的有效性、是否準備就緒及準確性。

AFGSC亦聲明，該試射是若干例行和定期活動的一環，旨在證明美國的核嚇阻既安全、穩固、可靠又有效，俾嚇阻21世紀的各種威脅，並讓我們的盟邦放心。該聲明強調，這類試射此前已進行過300多次，此次「並非起因於當前世界上發生的若干事件」。

空軍官員提到，為確保美方擁有安全穩固的核嚇阻，類似9日的試射提供了有價值的資料數據。AFGSC司令比西埃（Thomas Bussiere）也表示，試射可展現我們嚇阻任務在世界舞台上的核心，使我國與盟邦安心，相信我們的武器能夠、我們的官兵準備好而且願意，在1個重要關頭的通知下達時，「捍衛全球各地的和平」。

義勇兵1型最早在1960年代初部署，自此之後，即固定升級。美國空軍想用其下一代ICBM：LGM-35A「哨兵」（Sentinel）飛彈汰換，可望在2029年前開始轉換作業。空軍9日提到，在此之前，會致力於確保義勇兵3型仍是1個可行的嚇阻。

加州聖塔芭芭拉的范登堡空軍基地，2017年8月試射1枚無彈頭的義勇兵3型洲際彈道...
加州聖塔芭芭拉的范登堡空軍基地，2017年8月試射1枚無彈頭的義勇兵3型洲際彈道飛彈。（路透）

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