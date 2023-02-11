6中企參與氣球計畫 美商務部列入黑名單

六家參與高空偵測氣球計畫的中國公司將被列入商務部黑名單。圖為美國海軍連日在南卡外海打撈被擊落的氣球殘骸。(取自美國海軍網站)

聯邦政府10日宣布，六家參與高空偵測氣球 計畫的中國公司將被列入商務部 黑名單，進一步限制他們未來獲得西方技術與產品。

這六家公司分別是北京南江航太科技、中國電子科技集團第48研究所、東莞凌空遙控感應科技、鷹門航空科學與技術集團、廣州天海翔航空科技、山西鷹門航空科技集團有限公司。

這是美國擊落中國偵測氣球後，對「侵犯主權」的中國採取的第一波報復措施。商務部工業安全局說，六家公司被列入黑名單是因為它們支持人民解放軍 的航太計畫，包括飛船、氣球及相關材料和零組件。它說，「人民解放軍運用高空氣球，從事情報及偵察活動。」

商務部副部長葛瑞夫斯(Don Graves)說，商務部將毫不猶豫地運用禁運名單和法規及執法工具，保護國家安全及主權。

美國企業不得提供任何軟硬體產品給禁運名單上的外國企業，除非獲得特殊許可。

目前已有600多家和中國政府有關的企業和機構受到美國制裁。美國基於國家安全的考慮，大規模檢討與中國的貿易與金融來往。

多年來，國安分析人士一直提出警告，中國對美國多方偵測。這次從加拿大飄入美國領空的偵測氣球，出現在美國民眾眼前，4日在東岸大西洋上空被擊落，讓美國人領略到中國的「間諜之眼」無所不在。

前中情局官員、華府智庫新美國安全中心研究員拉瑟(Martijn Rasser)說，這枚氣球無異替美國鷹派的反中情緒火上加油，讓鷹派更提高嗓門。

白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)9日說，增列6家中國企業到黑名單之外，美國還會針對中國威脅美國、盟邦及伙伴的偵察活動，採取更廣闊的回應措施。

戰略與國際研究中心資深研究員本森(Emily Benson)，氣球事件可能會促發美國民眾體會到中國問題的重要性，以及要多關心中國政策。