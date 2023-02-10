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眾院全票通過 譴責中國氣球侵美主權 右派險一併怪罪拜登

編譯陳韻涵／綜合9日電
中國氣球日前被美戰機擊落。（美聯社）
中國氣球日前被美戰機擊落。（美聯社）

國會眾院9日針對中國偵查氣球上周入侵美國領空一事舉行譴責案動議投票，結果以419比零的壓倒性票數，一致通過譴責中國侵犯美國主權，右派議員原先打算一併譴責拜登總統，但被共和黨領袖擋下，共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)則為拜登的決策辯護。

美軍4日出動F-22戰機發射飛彈，在大西洋上空擊落中國偵察氣球，這類偵察氣球曾飛越五大洲、40多個國家。

國務院9日表示，偵察氣球配備的裝置「顯然用作情報偵蒐」，推測可能攔截與精確接收通訊。

紐約時報報導，華府對於中國偵察氣球的憤怒與炮口一致，但國會卻有少數右派共和黨議員責怪拜登；共和黨領導階層批評拜登未能更快擊落偵察氣球，喬治亞州國會眾議員瑪喬麗‧格林(Marjorie Taylor Greene)等極右派議員譴責拜登為「懦夫」(coward)，未能在國情咨文中提及「氣球」。

儘管右派對拜登不滿，眾院9日投票時，兩黨議員以419票對0票，一致通過決議案，譴責中國「公然侵犯美國主權」；此一行動反映國會兩黨高層的普遍信念，即中國崛起對美國構成更嚴重的生存威脅，涵蓋經濟、軍事等各方面。

共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼9日為拜登處置中國偵察氣球的做法辯護，稱他認同拜登在南卡羅來納州沿海擊落氣球的決定。

羅穆尼表示，他對於副國務卿薛曼(Wendy Sherman)等政府高層的答覆相當滿意，「我的疑問獲得滿意答覆，且我認為政府、總統、軍方與情報單位審慎處置得宜」。

羅穆尼表示，政府大可採取其他作為，但事後諸葛總是說得容易。

羅穆尼被問到是否同意擊落中國偵察氣球時，他答「是」。

羅穆尼的看法與共和黨參議員同僚相悖，後者均表示政府必須在氣球從阿拉斯加進入美國領空後就要擊落氣球，並更快向國會領袖通報潛在威脅。

參院軍事委員會委員科頓(Tom Cotton)說：「中國派一顆偵察氣球飛掠美國，拜登政府有機會在阿拉斯加就擊落它，卻放任其偵察美國。」

科頓表示，偵察氣球或許能裝配武器，這也是他認為軍方必須盡速攔截的原因。

氣球 拜登 共和黨

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