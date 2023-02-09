共和黨參議員致函 促白宮報告氣球事件處理過程

共和黨參議員要求拜登政府官員報告針對中國氣球入侵美國領空事件的處理過程。圖為美國海軍出動汽艇、水下無人機和戰艦打撈被擊毀落入海中的中國偵察氣球殘骸。（美聯社）

共和黨 參議員8日致函國防部 和情報總監，要求拜登政府官員報告針對中國氣球 入侵美國領空事件的處理過程。

參院國防與情報委員會的共和黨議員認為，之前至少有四個疑似中國氣球曾進入美國領空，加上這次，顯示「中國共產黨越來越大膽侵犯我們國家的主權」。

參議員們特別要求國防部長奧斯丁和情報總監海恩斯(Avril Haines)說明1月28日氣球在阿留申群島和阿拉斯加上空，到1月31日進入美國本土這三天的「空窗期」，政府採取了哪些行動。

一名共和黨的國會助理也質問：「總統什麼時候知道的？」

國防部和國安會預定9日向全體參議員閉門簡報，涉及機密的內容不得外流。

共和黨參議員魏克(Roger Wicker，密西西比州)和魯比歐(佛州)特別趕在閉門簡報前，發函給國防部和情報總監。

他們問部長和參謀聯席會議主席密利，何時獲悉氣球的飛行路線？軍方何時開始為白宮研擬對策？今後如何加強空防？

國防部說，中國氣球飄入美國領空，川普主政四年中至少有過三次；拜登上台後，這是第二次。前四次時間都不長，飛臨美國領空時，美方並沒發覺，事後才拼湊出四次「入侵」美國領空的資訊。

北美防空司令部暨北方司令部司令范赫克本周指出，那幾次，美軍確實沒有發覺，為何有此「防空領域知覺」的差距，「我們得弄清楚」。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)8日在華府外籍記者會上談到近日的美中緊張關係，則以雙重否定語氣表示：「我們不認為衝突是不可避免的」，也沒有理由要變成那樣。

媒體猜測，中國高空氣球可能在偵測美國核武發射井的地點；華爾街日報引述國防部報告說，中國洲際彈道飛彈的發射器總數比美國還多。

共和黨參議員認為，北京有意用新的偵查方法或器材，探知美國最重要的核武發射地點，這和最近的事件「很難分開」來看。