共和黨參議員致函 促白宮報告氣球事件處理過程
共和黨參議員8日致函國防部和情報總監，要求拜登政府官員報告針對中國氣球入侵美國領空事件的處理過程。
參院國防與情報委員會的共和黨議員認為，之前至少有四個疑似中國氣球曾進入美國領空，加上這次，顯示「中國共產黨越來越大膽侵犯我們國家的主權」。
參議員們特別要求國防部長奧斯丁和情報總監海恩斯(Avril Haines)說明1月28日氣球在阿留申群島和阿拉斯加上空，到1月31日進入美國本土這三天的「空窗期」，政府採取了哪些行動。
一名共和黨的國會助理也質問：「總統什麼時候知道的？」
國防部和國安會預定9日向全體參議員閉門簡報，涉及機密的內容不得外流。
共和黨參議員魏克(Roger Wicker，密西西比州)和魯比歐(佛州)特別趕在閉門簡報前，發函給國防部和情報總監。
他們問部長和參謀聯席會議主席密利，何時獲悉氣球的飛行路線？軍方何時開始為白宮研擬對策？今後如何加強空防？
國防部說，中國氣球飄入美國領空，川普主政四年中至少有過三次；拜登上台後，這是第二次。前四次時間都不長，飛臨美國領空時，美方並沒發覺，事後才拼湊出四次「入侵」美國領空的資訊。
北美防空司令部暨北方司令部司令范赫克本周指出，那幾次，美軍確實沒有發覺，為何有此「防空領域知覺」的差距，「我們得弄清楚」。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)8日在華府外籍記者會上談到近日的美中緊張關係，則以雙重否定語氣表示：「我們不認為衝突是不可避免的」，也沒有理由要變成那樣。
媒體猜測，中國高空氣球可能在偵測美國核武發射井的地點；華爾街日報引述國防部報告說，中國洲際彈道飛彈的發射器總數比美國還多。
共和黨參議員認為，北京有意用新的偵查方法或器材，探知美國最重要的核武發射地點，這和最近的事件「很難分開」來看。
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