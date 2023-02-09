我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

美認定是擊落偵察氣球 台日韓都被監控

記者張文馨／華盛頓報導
美海軍5日在南卡州外海的大西洋海面上打撈被擊落的中國偵察氣球殘骸。(Getty Images)
美海軍5日在南卡州外海的大西洋海面上打撈被擊落的中國偵察氣球殘骸。(Getty Images)

「中國氣球隊 曾飄過五大洲」

美軍4日擊落飄浮在美國領空的中國偵察氣球，拜登政府進一步透露，其背後還有更大範圍的「中國氣球隊」，偵察氣球曾飄過五大洲上空，因這計畫侵犯各國主權，美國已在華府對盟友簡報，分享訊息。

華盛頓郵報7日晚間率先報導，美國政府認為這不是單一氣球事件，而是解放軍大規模的偵察計畫，日本、南韓、菲律賓、越南，以及台灣都是中方監控對象。

「紐約時報」8日也引述三名美國官員的說法報導，美國情報單位評估認為，中國偵察氣球計畫是全球監控任務的一部分，目的在蒐集全世界國家的軍事能力資訊。報導說，除了主要蒐集美國軍事基地資訊外，中國也向全球軍事基地發送偵察氣球，在其他國家發生衝突或局勢緊張時，作為蒐集情資的方式之一。

美方情報機構認定被美軍機擊落的中國偵察氣球是屬於中國軍方操縱的間諜工具。圖為美軍...
美方情報機構認定被美軍機擊落的中國偵察氣球是屬於中國軍方操縱的間諜工具。圖為美軍打撈氣球殘骸。(Getty Images)

解放軍偵察 部分從海南省發動

美國官員本周表示，偵察氣球作業在中國多個地點開展，華郵則報導，由解放軍執行的氣球偵察行動，一部分是從海南省發動。

紐時報導指出，與順著軌道運行的衛星相比，氣球的優勢在於更靠近地表、隨著風向而行，還能避開雷達；這些氣球可以盤旋，利用簡易攝影鏡頭捕捉到比衛星更清楚的影像。

國防部發言人賴德(Patrick Ryder)8日在記者會上表示，中國氣球的打撈作業還在順利進行中，美方百分之百保證，這不是民用目的，這是一個具有情蒐能力的偵察氣球。

他說，過去多年在拉丁美洲、南美、東南亞、東亞和歐洲上空都發現中國氣球；賴德表示，若這真的是一個氣象氣球，在它接近一個主權國家並準備進入其領空時，負責任的國家會預先通告，但中國沒有這麼做，中方是被動證實。「我們評估，這是中國大規模氣球監視計畫的一部分。」賴德說。

美國防部表示，中國氣球的打撈作業還在順利進行，美方百分之百保證，這不是民用目的，...
美國防部表示，中國氣球的打撈作業還在順利進行，美方百分之百保證，這不是民用目的，這是一個具有情蒐能力的偵察氣球。(Getty Images)

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)8日表示，飄在亞洲盟國上空的氣球是「中國氣球隊」的一部分，用來執行偵察任務。她說：「過去幾年來，五大洲國家都曾發現中國氣球。我們已針對這個議題與盟友及夥伴進行接觸。」

華郵報導，雖然中國的遠距監控多數利用數量不斷增加的軍事衛星進行，但軍方也認為在高於客機飛行高度上限的6到8萬呎、甚至更高的高空利用氣球進行偵察是一個機會。

「利用中企 執行好幾十次任務」

一位美國官員表示，分析人士仍然不知道中國氣球隊的規模，但自2018年以來，軍方利用一家民營中國公司提供的技術，已經執行了「好幾十次」(dozens)任務。

北約秘書長：各國警惕 審慎應對

國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，美國本周與跟數十個盟國分享這些訊息，因為美國不是唯一目標，這項計畫已經侵犯五大洲國家的主權；布林肯8日在國務院會晤北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)時，也討論到中國構成的挑戰。

史托騰柏格提到，中國正不透明地擴張各種軍事力量，試圖控制南海並威脅台灣，北京大量投資建造監控與情報系統，「我們看到中國增加在歐洲的情報行動」；這個氣球恰恰證明了中方的計畫，各國應意識到中國情報的持續風險，加強警惕並審慎應對。

氣球 解放軍 華郵

上一則

CNN民調：拜登國情咨文 72%受訪者表示滿意

延伸閱讀

國防部：中國氣球曾4度飄美「經過北京感興趣的點」

國防部：中國氣球曾4度飄美「經過北京感興趣的點」
氣球隊飄過5大洲…美向盟友簡報：日、韓、台都被中監控

氣球隊飄過5大洲…美向盟友簡報：日、韓、台都被中監控
評／拜登國情咨文沒趁機吹捧對抗俄中成果 攘外必先安內

評／拜登國情咨文沒趁機吹捧對抗俄中成果 攘外必先安內
氣球亂入搞砸中美關係 習近平開局之年被打亂？

氣球亂入搞砸中美關係 習近平開局之年被打亂？

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
(取自CBS推特)

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

2023-02-03 10:19

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責