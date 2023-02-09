美認定是擊落偵察氣球 台日韓都被監控
「中國氣球隊 曾飄過五大洲」
美軍4日擊落飄浮在美國領空的中國偵察氣球，拜登政府進一步透露，其背後還有更大範圍的「中國氣球隊」，偵察氣球曾飄過五大洲上空，因這計畫侵犯各國主權，美國已在華府對盟友簡報，分享訊息。
華盛頓郵報7日晚間率先報導，美國政府認為這不是單一氣球事件，而是解放軍大規模的偵察計畫，日本、南韓、菲律賓、越南，以及台灣都是中方監控對象。
「紐約時報」8日也引述三名美國官員的說法報導，美國情報單位評估認為，中國偵察氣球計畫是全球監控任務的一部分，目的在蒐集全世界國家的軍事能力資訊。報導說，除了主要蒐集美國軍事基地資訊外，中國也向全球軍事基地發送偵察氣球，在其他國家發生衝突或局勢緊張時，作為蒐集情資的方式之一。
解放軍偵察 部分從海南省發動
美國官員本周表示，偵察氣球作業在中國多個地點開展，華郵則報導，由解放軍執行的氣球偵察行動，一部分是從海南省發動。
紐時報導指出，與順著軌道運行的衛星相比，氣球的優勢在於更靠近地表、隨著風向而行，還能避開雷達；這些氣球可以盤旋，利用簡易攝影鏡頭捕捉到比衛星更清楚的影像。
國防部發言人賴德(Patrick Ryder)8日在記者會上表示，中國氣球的打撈作業還在順利進行中，美方百分之百保證，這不是民用目的，這是一個具有情蒐能力的偵察氣球。
他說，過去多年在拉丁美洲、南美、東南亞、東亞和歐洲上空都發現中國氣球；賴德表示，若這真的是一個氣象氣球，在它接近一個主權國家並準備進入其領空時，負責任的國家會預先通告，但中國沒有這麼做，中方是被動證實。「我們評估，這是中國大規模氣球監視計畫的一部分。」賴德說。
白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)8日表示，飄在亞洲盟國上空的氣球是「中國氣球隊」的一部分，用來執行偵察任務。她說：「過去幾年來，五大洲國家都曾發現中國氣球。我們已針對這個議題與盟友及夥伴進行接觸。」
華郵報導，雖然中國的遠距監控多數利用數量不斷增加的軍事衛星進行，但軍方也認為在高於客機飛行高度上限的6到8萬呎、甚至更高的高空利用氣球進行偵察是一個機會。
「利用中企 執行好幾十次任務」
一位美國官員表示，分析人士仍然不知道中國氣球隊的規模，但自2018年以來，軍方利用一家民營中國公司提供的技術，已經執行了「好幾十次」(dozens)任務。
北約秘書長：各國警惕 審慎應對
國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，美國本周與跟數十個盟國分享這些訊息，因為美國不是唯一目標，這項計畫已經侵犯五大洲國家的主權；布林肯8日在國務院會晤北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)時，也討論到中國構成的挑戰。
史托騰柏格提到，中國正不透明地擴張各種軍事力量，試圖控制南海並威脅台灣，北京大量投資建造監控與情報系統，「我們看到中國增加在歐洲的情報行動」；這個氣球恰恰證明了中方的計畫，各國應意識到中國情報的持續風險，加強警惕並審慎應對。
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