美認定是擊落偵察氣球 台日韓都被監控

美海軍5日在南卡州外海的大西洋海面上打撈被擊落的中國偵察氣球殘骸。(Getty Images)

「中國氣球 隊 曾飄過五大洲」

美軍4日擊落飄浮在美國領空的中國偵察氣球，拜登政府進一步透露，其背後還有更大範圍的「中國氣球隊」，偵察氣球曾飄過五大洲上空，因這計畫侵犯各國主權，美國已在華府對盟友簡報，分享訊息。

華盛頓郵報7日晚間率先報導，美國政府認為這不是單一氣球事件，而是解放軍 大規模的偵察計畫，日本、南韓、菲律賓、越南，以及台灣都是中方監控對象。

「紐約時報」8日也引述三名美國官員的說法報導，美國情報單位評估認為，中國偵察氣球計畫是全球監控任務的一部分，目的在蒐集全世界國家的軍事能力資訊。報導說，除了主要蒐集美國軍事基地資訊外，中國也向全球軍事基地發送偵察氣球，在其他國家發生衝突或局勢緊張時，作為蒐集情資的方式之一。

美方情報機構認定被美軍機擊落的中國偵察氣球是屬於中國軍方操縱的間諜工具。圖為美軍打撈氣球殘骸。(Getty Images)

解放軍偵察 部分從海南省發動

美國官員本周表示，偵察氣球作業在中國多個地點開展，華郵 則報導，由解放軍執行的氣球偵察行動，一部分是從海南省發動。

紐時報導指出，與順著軌道運行的衛星相比，氣球的優勢在於更靠近地表、隨著風向而行，還能避開雷達；這些氣球可以盤旋，利用簡易攝影鏡頭捕捉到比衛星更清楚的影像。

國防部發言人賴德(Patrick Ryder)8日在記者會上表示，中國氣球的打撈作業還在順利進行中，美方百分之百保證，這不是民用目的，這是一個具有情蒐能力的偵察氣球。

他說，過去多年在拉丁美洲、南美、東南亞、東亞和歐洲上空都發現中國氣球；賴德表示，若這真的是一個氣象氣球，在它接近一個主權國家並準備進入其領空時，負責任的國家會預先通告，但中國沒有這麼做，中方是被動證實。「我們評估，這是中國大規模氣球監視計畫的一部分。」賴德說。

美國防部表示，中國氣球的打撈作業還在順利進行，美方百分之百保證，這不是民用目的，這是一個具有情蒐能力的偵察氣球。(Getty Images)

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)8日表示，飄在亞洲盟國上空的氣球是「中國氣球隊」的一部分，用來執行偵察任務。她說：「過去幾年來，五大洲國家都曾發現中國氣球。我們已針對這個議題與盟友及夥伴進行接觸。」

華郵報導，雖然中國的遠距監控多數利用數量不斷增加的軍事衛星進行，但軍方也認為在高於客機飛行高度上限的6到8萬呎、甚至更高的高空利用氣球進行偵察是一個機會。

「利用中企 執行好幾十次任務」

一位美國官員表示，分析人士仍然不知道中國氣球隊的規模，但自2018年以來，軍方利用一家民營中國公司提供的技術，已經執行了「好幾十次」(dozens)任務。

北約秘書長：各國警惕 審慎應對

國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，美國本周與跟數十個盟國分享這些訊息，因為美國不是唯一目標，這項計畫已經侵犯五大洲國家的主權；布林肯8日在國務院會晤北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)時，也討論到中國構成的挑戰。

史托騰柏格提到，中國正不透明地擴張各種軍事力量，試圖控制南海並威脅台灣，北京大量投資建造監控與情報系統，「我們看到中國增加在歐洲的情報行動」；這個氣球恰恰證明了中方的計畫，各國應意識到中國情報的持續風險，加強警惕並審慎應對。