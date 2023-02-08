國情咨文談富人稅 拜登：年收40萬以下 不多收一分錢稅

拜登在演說中細數晶片法、基建法等政績，他也強調要對富人徵稅，以維社會公平。（Getty Images）

拜登 7日晚間在國情咨文(State of the Union)中也對影響民生的稅務、藥價多所著墨，他承認美國的稅制併不公平，揚言稅務改革；他說，「根據我的計畫，年收入40萬元以下者，沒有人要多繳一分錢的稅」，同時也要保護社會安全福利，降低民眾健保支出，「好讓大家可以睡得安穩」。

拜登說，2020年時全美規模最大、營利超過400億的55家企業並未繳聯邦所得稅，新法上路後營收數十億的企業至少要繳稅15%。他說：「且讓我說清楚，只有15%而已，比護士的稅率還低。」

營收數十億公司 最低15%稅

他說，年收入40萬以下民眾，一分錢的稅都不會多繳，但營收高達數十億的公司要繳最低15%的企業稅，因為「億萬富豪繳稅不應低於學校老師或消防隊員」。他說，若有國會議員想推翻「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)導致處方藥價上漲，一定動用否決權。

對於減輕民眾醫藥費負擔，拜登說，太多民眾晚上睡覺時，望著天花板擔心萬一配偶得了癌症怎麼辦，小孩生病怎麼辦，或者自己遭逢變故該如何是好，醫藥費帳單如何繳得起，說不得賣房子；「降低通膨法案」便與強大的利益團體對抗，降低民眾健保支出，「好讓大家可以睡得安穩」。

他說，美國人的處方藥物花費遠遠超過其他世界主要國家，糖尿病患者需要使用的胰島素問世約已百年，藥廠成本每瓶約10元，但大型藥廠卻向民眾收取數百元，賺取破紀錄的暴利。他說：「不能再這樣了。」

他說，聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )胰島素開銷已規定每月35元上限，但還有數百萬人沒有參加紅藍卡的民眾，包括20萬名患有第一型糖尿病年輕人，也都需要胰島素來保命，「這次讓我們把任務達成」。

拜登(左)發表國情咨文，與國會議員握手，並訴求兩黨合作。（Getty Images）

拜登說，許多昂貴的癌症藥品，每年花費可能要1萬元，1萬2000元或1萬4000元，但根據法案內容，紅藍卡民眾自掏腰包的藥物花費每年上限為2000元。他說：「如果藥價上漲超過通膨，藥廠就要把差價付給聯邦醫療保險。」

他說，聯邦醫療保險也獲得為藥品議價的權利，降低藥價不但能為老年人省錢，同時可以減少聯邦赤字、節省稅金開銷。

拜登說，某些國會議員揚言要推翻「降低通膨法案」，「請不要搞錯了，如果你們想做讓處方藥物價格上漲的事，我一定會否決」。