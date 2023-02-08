我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

國情咨文談富人稅 拜登：年收40萬以下 不多收一分錢稅

記者顏伶如／綜合報導
拜登在演說中細數晶片法、基建法等政績，他也強調要對富人徵稅，以維社會公平。（Getty Images）
拜登在演說中細數晶片法、基建法等政績，他也強調要對富人徵稅，以維社會公平。（Getty Images）

拜登7日晚間在國情咨文(State of the Union)中也對影響民生的稅務、藥價多所著墨，他承認美國的稅制併不公平，揚言稅務改革；他說，「根據我的計畫，年收入40萬元以下者，沒有人要多繳一分錢的稅」，同時也要保護社會安全福利，降低民眾健保支出，「好讓大家可以睡得安穩」。

拜登說，2020年時全美規模最大、營利超過400億的55家企業並未繳聯邦所得稅，新法上路後營收數十億的企業至少要繳稅15%。他說：「且讓我說清楚，只有15%而已，比護士的稅率還低。」

營收數十億公司 最低15%稅

他說，年收入40萬以下民眾，一分錢的稅都不會多繳，但營收高達數十億的公司要繳最低15%的企業稅，因為「億萬富豪繳稅不應低於學校老師或消防隊員」。他說，若有國會議員想推翻「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)導致處方藥價上漲，一定動用否決權。

對於減輕民眾醫藥費負擔，拜登說，太多民眾晚上睡覺時，望著天花板擔心萬一配偶得了癌症怎麼辦，小孩生病怎麼辦，或者自己遭逢變故該如何是好，醫藥費帳單如何繳得起，說不得賣房子；「降低通膨法案」便與強大的利益團體對抗，降低民眾健保支出，「好讓大家可以睡得安穩」。

他說，美國人的處方藥物花費遠遠超過其他世界主要國家，糖尿病患者需要使用的胰島素問世約已百年，藥廠成本每瓶約10元，但大型藥廠卻向民眾收取數百元，賺取破紀錄的暴利。他說：「不能再這樣了。」

他說，聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)胰島素開銷已規定每月35元上限，但還有數百萬人沒有參加紅藍卡的民眾，包括20萬名患有第一型糖尿病年輕人，也都需要胰島素來保命，「這次讓我們把任務達成」。

拜登(左)發表國情咨文，與國會議員握手，並訴求兩黨合作。（Getty Image...
拜登(左)發表國情咨文，與國會議員握手，並訴求兩黨合作。（Getty Images）

拜登說，許多昂貴的癌症藥品，每年花費可能要1萬元，1萬2000元或1萬4000元，但根據法案內容，紅藍卡民眾自掏腰包的藥物花費每年上限為2000元。他說：「如果藥價上漲超過通膨，藥廠就要把差價付給聯邦醫療保險。」

他說，聯邦醫療保險也獲得為藥品議價的權利，降低藥價不但能為老年人省錢，同時可以減少聯邦赤字、節省稅金開銷。

拜登說，某些國會議員揚言要推翻「降低通膨法案」，「請不要搞錯了，如果你們想做讓處方藥物價格上漲的事，我一定會否決」。

已卸任的前眾院議長裴洛西（右二），以眾議員身分聆聽拜登演說。（美聯社）
已卸任的前眾院議長裴洛西（右二），以眾議員身分聆聽拜登演說。（美聯社）

聯邦醫療保險 拜登 紅藍卡

上一則

土敘震災 一新生嬰救出 臍帶連亡母 一媽咪與6月嬰兒困29小時脫險

下一則

美中關係緊張 引爆多州立法禁中買房地產

延伸閱讀

影／點出氣球事件 拜登國情咨文：保衛美國 說到做到

影／點出氣球事件 拜登國情咨文：保衛美國 說到做到
未提及氣球事件 拜登國情咨文重申：始終捍衛美國主權

未提及氣球事件 拜登國情咨文重申：始終捍衛美國主權
「期待與你合作」 拜登發表國情咨文向麥卡錫遞橄欖枝

「期待與你合作」 拜登發表國情咨文向麥卡錫遞橄欖枝
俄烏戰爭將屆周年 拜登將訪波蘭重申對烏克蘭支持

俄烏戰爭將屆周年 拜登將訪波蘭重申對烏克蘭支持

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
(取自CBS推特)

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

2023-02-03 10:19

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑