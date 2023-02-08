看重國情咨文演說 拜登講稿上註記呼吸防口吃

拜登幕僚表示，總統很看重這場演說，為了改善自己從小口吃的毛病，還特別在講稿上標記停頓、呼吸註記。（Getty Images ）

拜登 7日晚發表首場由共和黨籍眾院議長發出邀請的國情咨文 ，幕僚表示，總統很看重這場演說，除在白宮 會見親信幕僚團隊，把草稿從頭到尾讀個通透，為了改善自己從小口吃的毛病，還特別在講稿上標記停頓、呼吸註記，為的就是在這次重要演講上，清楚宣揚從政以來提倡的價值：兩黨和衷共濟、申張美國的世界領導權、幫助工薪及中產家庭一臂之力。

紐約時報報導，為了這次國情咨文演說，拜登在大衛營度假地都對著讀稿機練習，確保講話能傳情達意，語義清晰，另拒絕任何聽來像華府官樣講話的內容。

拜登是現代第一位有口吃的總統，熬過童年才克服，就算現在情緒激動，還是會結巴；據幫過拜登準備高規演講的前、現任文膽表示，拜登在講稿上做速記、畫線，幫忙他在長達一小時的國情咨文中，傳達想表達的重點：目前的立法成就、兩黨要能共事。

前拜登演講稿撰寫人納斯包姆(Jeff Nussbaum)表示，拜登漫長的從政生涯裡，奉持的價值、表達價值的方式都很一致，另外拜登會把同樣事講上一千次，以便世界能趕上他，這正是他迄今多項立法勝利的一大原因。

拜登國情咨文演講幾周前便開始準備。幾位助理描述過程中總統來指示，句子要寫清晰，別用首字母組合詞，列舉他的立法成就要用常人能懂的詞彙。他與講稿撰寫人，就每篇講稿共同合作幾個星期，從頭到尾一讀再讀，還大聲朗誦。

上周末在大衛營，文膽群幫拜登做最後準備，其中包括最核心成員唐尼隆(Mike Donilon)、瑞德(Bruce Reed)、唐恩(Anita Dunn)、瑞切提(Steven J. Ricchetti)以及白宮首席講稿撰寫人瑞迪(Vinay Reddy)，另邀來歷史學者，替講稿引經據典。

白宮副幕僚長瑞德出力把政策相關的增文添入講稿，以前同事讚譽他是有才華的作家。

64歲的唐尼隆經常被譽為最懂拜登講話的助手，最了解拜登喜歡不時談到他卑微的出身；拜登2020年選戰的訊息「為國家靈魂而戰」，就是唐尼隆塑造出的。

若是講詞任何句子聽來不像拜登會講的，他會直率說出來，再提供如何行文下去的想法；一位前撰稿人表示，這個階段就像練習攫住拜登的即興念頭，再寫進文章裡。