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氣球事件 拜登國情咨文：保衛美國主權 說到做到

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統7日在國會發表國情咨文，原訂一小時的演說，因不斷被掌聲打斷，共用了大約一個小半時才結束。演說中眾院議長麥卡錫（後右）和參院議長賀錦麗（後左）不時起立鼓掌。（美聯社）
拜登總統7日在國會發表國情咨文，原訂一小時的演說，因不斷被掌聲打斷，共用了大約一個小半時才結束。演說中眾院議長麥卡錫（後右）和參院議長賀錦麗（後左）不時起立鼓掌。（美聯社）

拜登總統7日晚間發表國情咨文(State of the Union)，這是共和黨2022年期中選舉拿下眾院多數以來拜登第一次赴國會演說，備受矚目。拜登在演說中一如預期呼籲與共和黨合作，以便完成重建經濟、團結國家的使命；他強調美國民主沒有破碎，兩黨合作下，在許多領域獲得成果，「沒有不能合作的理由」。

他也特別在美國擊落中國偵察氣球後點出美中關係，保證會與中國合作以增進美國利益、造福全球，「但請不要搞錯了，如同我們上周所言，如果中國威脅我們主權，我們會拿出行動保護我們國家。我們也說到做到。」

參眾兩院國會議員起立鼓掌向拜登總統致意。（美聯社）
參眾兩院國會議員起立鼓掌向拜登總統致意。（美聯社）

拜登就任以來的第二場國情咨文，這次國情咨文的時空背景，不管對美國或全球局勢來說，彷彿都走到十字路口，特別是美中關係持續惡化；拜登在演說中說：「我上台之前，許多報導都是關於中國權力如何崛起，還有美國在全球地位降低。現在已不再是那樣了。」

對習明確表示：要競爭 不要衝突

拜登說，他對中國國家主席習近平明確表示「我們想要競爭，不是要衝突」。

他說：「今天，我們處於數十年來能與中國一較高下的最有利位置，我們比全世界其他人都來得實力堅強。」

「美界定未來 中則想稱霸未來」

拜登總統7日晚間發表國情咨文，備受矚目。(美聯社)
拜登總統7日晚間發表國情咨文，備受矚目。(美聯社)

拜登說，美國為更自由，更有尊嚴，更加和平而努力，不只在歐洲，而是全球各地。他表示：「我們投資讓美國更加茁壯，為此我不會道歉。投資美國創新以及工業，我們將能界定未來，中國政府則希望稱霸未來。」

他表示，美國為盟邦投資並與盟邦合作，保護美國先進科技不會被人用來對付美國。

穿著深藍色西裝配藍領帶的拜登，步入議場時獲得國會議員起立歡迎及掌聲；拜登在演說中表示，兩年前疫情讓商店、學校關閉，生活大受影響，「而今天，新冠病毒不再控制著我們的生活。」他說，國會暴動發生兩年之後的現在，美國民主「沒有屈服，沒有破碎」。

拜登說，美國的故事就是求進步與有韌性的故事，自從上台以來，隨著美國走出新冠疫情陰影，推出了破紀錄的就業機會。

重建美國經濟 再籲兩黨合作

他說，從各州重大基礎建設及高科技製造業等成果來看，上台兩年許多領域在兩黨合作之下獲得成果。拜登說：「在這個新國會裡，沒有理由我們不能合作。」他說，自從就任以來，已經簽署超過300條兩黨推動的法律，包括「選舉計票改革法案」(Electoral Count Reform Act，ECRA)、「尊重婚姻法」(Respect for Marriage Act)等。

拜登表示，對於國家的願景向來都是，恢復國家靈魂，重建身為美國脊柱的中產階級家庭，並且促進國家團結。他說：「我們是被派到這裡把工作做好的。」

重申美國製造 創造工作機會

他說：「我們創造了80萬個待遇頗佳的製造業工作，是40年來成長最迅速的一次。美國怎會不能再次在製造業領導全球呢？數十年來，我們進口商品，出口工作。現在，拜我們努力之賜，我們出口美國商品，創造美國工作。」

代表共和黨回應拜登國情咨文的阿肯色州州長、前總統川普任內白宮發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)強調保守派人士與文化戰爭的對抗；她說：「在激進左派治理下，華府給人民加稅，浪費人民辛苦賺的錢，民眾則被高油價、超市貨架空蕩蕩壓得喘不過氣。」

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