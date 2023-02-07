我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

廢墟下聲聲呼救…土敘兩國全力搶救 餘震險象環生

記者顏伶如／綜合報導
救難人員正在敘利亞哈瑪地區搜救困在瓦礫堆中的倖存者，這個地區幾乎已難見到完整的房子。（美聯社）
救難人員正在敘利亞哈瑪地區搜救困在瓦礫堆中的倖存者，這個地區幾乎已難見到完整的房子。（美聯社）

土耳其南部與敘利亞西北部6日清晨發生達芮氏規模7.8強震後，兩國搜救人員徹夜搶救持續至7日，希望盡可能在廢墟堆裡找到受困倖存者。美聯社報導，累計死亡人數已逾4000人，整個區域數以千計房舍倒塌。

死傷程度 恐超過內戰

官員指出，發生在6日破曉之前的強震以及後續餘震不斷，恐讓死亡人數繼續攀升，死傷程度可能超過敘利亞12年內戰以及後來引發的難民危機。

美聯社報導，堆積如山的倒塌建築物裡，不時傳出受困民眾求救的呼喊聲，救難人員頂著雨雪與時間賽跑，全力搶救。餘震不斷讓救災行動險象環生，其中一次餘震威力強大，幾乎接近6日清晨的第一波強震。搜救人員小心翼翼移開鋼筋水泥板塊，尋找被壓在底下的罹難者遺體，許多家屬則焦急等待失聯親人的下落。

原本在阿達那(Adana)居住的公寓大樓已經全毀的當地居民巴赫爾(Imran Bahur)說：「我孫子才一歲半。拜託救救他們，他們住在12樓。」

雨、雪以及降至冰點的酷寒氣候，讓未來幾天的搶救行動面臨考驗，死亡人數恐怕進一步增高。

土耳其副總統歐克台(Fuat Oktay)對媒體表示，極度惡劣的天候讓主管機關救災工作變得困難。歐克台說：「我們正設法盡快進入災區。」

土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)也說，惡劣天候讓救難人員從瓦礫堆裡把倖存者救出的行動變得更加複雜，入夜之後的狀況困難度更高。

因為地震而失去家園的災民，只能在暴風雪底下苦撐。依然受困於斷垣殘壁的倖存者，在極度寒冷的狀況下，生存機率變得渺小。

6日發生強震後，電視記者艾卡蘭(Yuksel Akalan)在馬拉特雅省(Malatya)街上現場報導，突然地面嚴重搖晃，一棟建築物倒塌，讓艾卡蘭與攝影記者隨著其他民眾倉促逃跑尋求安全掩避處。影片畫面顯示，艾卡蘭在路上協助一對母女，還安慰小女孩保持冷靜。

英國廣播公司(BBC)報導指出，地震發生後，災區許多民眾立刻用手機拍下建築物倒塌慘狀，並上傳至社交媒體，畫面震撼，也讓外界可即時掌握各地災情。

土耳其阿達那（Adana）地區的救難人員，只能用簡單的工具盡力搶救壓在倒塌房子裡...
土耳其阿達那（Adana）地區的救難人員，只能用簡單的工具盡力搶救壓在倒塌房子裡的受困民眾。（美聯社）

地震 手機 攝影

上一則

拜登官員：川普時代 中國偵察氣球3次飛進美領空

下一則

中國氣球過去4度進領空 北美防空司令部未測到威脅

延伸閱讀

土耳其強震為何如此致命？專家曝「2關鍵原因」

土耳其強震為何如此致命？專家曝「2關鍵原因」
土耳其記者連線遇強震 大樓秒變平地 他英勇扛女童逃命

土耳其記者連線遇強震 大樓秒變平地 他英勇扛女童逃命
土耳其連兩強震死傷慘重 總統宣布進入7日哀悼期

土耳其連兩強震死傷慘重 總統宣布進入7日哀悼期
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷