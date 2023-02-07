廢墟下聲聲呼救…土敘兩國全力搶救 餘震險象環生

救難人員正在敘利亞哈瑪地區搜救困在瓦礫堆中的倖存者，這個地區幾乎已難見到完整的房子。（美聯社）

土耳其南部與敘利亞西北部6日清晨發生達芮氏規模7.8強震後，兩國搜救人員徹夜搶救持續至7日，希望盡可能在廢墟堆裡找到受困倖存者。美聯社報導，累計死亡人數已逾4000人，整個區域數以千計房舍倒塌。

死傷程度 恐超過內戰

官員指出，發生在6日破曉之前的強震以及後續餘震不斷，恐讓死亡人數繼續攀升，死傷程度可能超過敘利亞12年內戰以及後來引發的難民危機。

美聯社報導，堆積如山的倒塌建築物裡，不時傳出受困民眾求救的呼喊聲，救難人員頂著雨雪與時間賽跑，全力搶救。餘震不斷讓救災行動險象環生，其中一次餘震威力強大，幾乎接近6日清晨的第一波強震。搜救人員小心翼翼移開鋼筋水泥板塊，尋找被壓在底下的罹難者遺體，許多家屬則焦急等待失聯親人的下落。

原本在阿達那(Adana)居住的公寓大樓已經全毀的當地居民巴赫爾(Imran Bahur)說：「我孫子才一歲半。拜託救救他們，他們住在12樓。」

雨、雪以及降至冰點的酷寒氣候，讓未來幾天的搶救行動面臨考驗，死亡人數恐怕進一步增高。

土耳其副總統歐克台(Fuat Oktay)對媒體表示，極度惡劣的天候讓主管機關救災工作變得困難。歐克台說：「我們正設法盡快進入災區。」

土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)也說，惡劣天候讓救難人員從瓦礫堆裡把倖存者救出的行動變得更加複雜，入夜之後的狀況困難度更高。

因為地震 而失去家園的災民，只能在暴風雪底下苦撐。依然受困於斷垣殘壁的倖存者，在極度寒冷的狀況下，生存機率變得渺小。

6日發生強震後，電視記者艾卡蘭(Yuksel Akalan)在馬拉特雅省(Malatya)街上現場報導，突然地面嚴重搖晃，一棟建築物倒塌，讓艾卡蘭與攝影 記者隨著其他民眾倉促逃跑尋求安全掩避處。影片畫面顯示，艾卡蘭在路上協助一對母女，還安慰小女孩保持冷靜。