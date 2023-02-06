我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開特斯拉用自動駕駛睡大覺 狂按喇叭15分鐘叫不醒

拜登將發表國情咨文 近7成民眾對他引領未來沒信心

國關學者：氣球事件恐讓中美關係進入惡性循環

記者陳言喬／即時報導
中國的高空偵查氣球遭美戰機擊落瞬間。（路透）
中國的高空偵查氣球遭美戰機擊落瞬間。（路透）

美國F-22戰機發射AIM-9X響尾蛇飛彈擊落中國高空偵察氣球新加坡聯合早報引述多名學者指出，氣球事件的負面影響已不可避免，短期內中美關係恐怕又會進入一個惡性循環。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》訪問指出，北京的回應釋放出威脅的信號，未來在遇到美國對中國的抵近偵察或美國在南中國海的自由航行活動，中國可能做出更強勢反應，「這會加劇擦槍走火的風險」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院客座高級研究員唐安竹（Drew Thompson）受訪時稱，中國可能通過其他方式升級事態，例如拘留美國公民、阻止美國對華出口，也可能對在國際空域飛行的美軍飛機實施攔截。

氣球墜落後，美國海軍和海岸警衛隊船在相關海域展開搜索，回收到的殘骸將送往實驗室進行分析。李明江指出，如果發現氣球上的裝備涉及軍事偵察，對中美關係的負面影響將更大。

他說，氣球事件勢必會強化美國國內鷹派的中國安全威脅論述，無論氣球上是否載有軍事偵察裝備，負面影響已不可避免。

李明江稱，中美近期本來都有意願穩定雙邊關係，但這件事顯然已反轉了這些積極正面的互動，短期內中美關係恐怕又會進入一個惡性循環。

中國外交部已發表聲明，對美國擊落氣球表達強烈不滿和抗議，指責美國「執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。強調，氣球屬於「民間企業」，中國將「堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利」。中國國防部新聞發言人譚克非也就事件表示，「保留使用必要手段處置類似情況的權利」。

氣球 新加坡 北京

上一則

布林肯何時訪中？氣球殘骸還北京？白宮這樣說

下一則

中國間諜氣球入侵 傳川普時代3次現蹤美軍基地附近

延伸閱讀

布林肯何時訪中？氣球殘骸還北京？白宮這樣說

布林肯何時訪中？氣球殘骸還北京？白宮這樣說
中國氣象局長因氣球案下台？早已升甘肅政協主席

中國氣象局長因氣球案下台？早已升甘肅政協主席
打臉北京說法 中國文件顯示對氣球軍用深感興趣

打臉北京說法 中國文件顯示對氣球軍用深感興趣
美中「變化球」紐時：中未揭回應選項 採取守勢

美中「變化球」紐時：中未揭回應選項 採取守勢

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06

超人氣

更多 >
星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
美戰機擊落中國氣球 馬斯克發動畫「天外奇蹟」圖嘲諷

美戰機擊落中國氣球 馬斯克發動畫「天外奇蹟」圖嘲諷
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品