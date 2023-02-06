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說法被戳破… 中否認宣布「布林肯訪中」 證據打臉

編譯中心╱綜合報導
布林肯原訂2月5日至6日首度以國務卿身分訪問中國，現因中國偵察氣球事件而推遲，何時安排訪中，目前不知。但中方宣稱並沒有邀請布林肯訪中。(Getty Images)
布林肯原訂2月5日至6日首度以國務卿身分訪問中國，現因中國偵察氣球事件而推遲，何時安排訪中，目前不知。但中方宣稱並沒有邀請布林肯訪中。(Getty Images)

中國偵察氣球入侵美國領空後，中方先辯稱是「民用」，又對美國國務卿布林肯延後訪中聲稱雙方「沒宣布過什麼訪問」。但中方1月間才公開歡迎布林肯訪中及軍報對軍用氣球的介紹，讓辯詞接連被打臉。

中國偵察氣球在美國蒙大拿州軍事要塞附近高空被發現後，引起軒然大波。為此，美國國務卿布林肯原定近日訪問中國的行程宣告延期，美中關係再度陷入緊張。

陷入尷尬的中國對此接連辯解。中國外交部3日晚間以不具名發言人名義發表聲明，指這艘「無人飛艇」來自中國「屬民用性質，用於氣象等科研」。受西風帶影響且「自身控制能力有限」而嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因「不可抗力誤入」美國表示遺憾。

而在布林肯宣布延後訪問中國的行程後，中國外交部4日上午同樣以不具名發言人名義發表聲明，宣稱「事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。

中國外交部提到「雙方都沒有宣布過什麼訪問」的說詞，頗令外界錯愕。但隨即有中國網友找出證據，直指中國外交部發言人汪文斌1月17日回答媒體詢問時曾表示，「中方歡迎美國國務卿布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通」，直接打臉上述「沒有宣布過什麼訪問」的說法。

至於偵察氣球屬「民用科研」用途說，有網友引用解放軍報2022年2月11日以「軍氣氣球：飄在戰場夾縫中」為題的文章。內容提到，高空氣球可攜帶太陽能電池和相關偵察、監視、通訊設備，在數萬公尺高空長時間駐留，充當「超低軌道衛星」角色。這代表即使是所謂「民用科研」氣球，在攜帶相關設備後即可擁有偵察功能。

此外，觀察者網同年2月28日針對台灣上空發現共軍軍用氣球的報導發表文章坦承，「軍用氣球也不是子虛烏有」。2021年珠海航展中，中國航空工業、中國電科、航天科工即曾展示多款可搭載雷達光電探測設備的高空繫留氣球。 

氣球 布林肯 國務卿

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