目睹氣球射落 南卡成觀光熱點 危機事件像節慶

南卡州靠近大西洋的沿岸數里，這幾天成為新的打卡勝地，居民紛紛前來觀看軍機擊落中國偵察氣球行動的實況，掀起熱潮。(路透)

中國偵察氣球 事件連日來炒得沸沸揚揚，從白宮公布發現那一刻到軍方發射發飛彈擊落，持續刺激了民眾的情緒，在軍方宣布會在南卡羅來納州外海擊落中國氣球後，該州綿延數哩的海灘立即成為觀光 熱點，大批民眾紛紛湧往目睹擊落氣球的「奇景」。

美聯社報導，這個位於霍里郡(Horry County)沿岸綿延數哩的默爾特灘(Myrtle Beach)早已非常著名，吸引不少退休人士和度假者，現在更多了一批特殊的「觀光客」。他們聚集在海灘、酒店停車場甚至社區內，看著氣球被擊中盤旋墜落，有人歡呼、雀躍，有人早預備攝影器材拍下這一刻。

當氣球接近外海時，不少人衝向附近的海灘，其中一名氣球拍攝者說，在寒冷的冬日，這個花園城市海灘就像夏天一樣，人們仰望天空，用手機拍照和錄像。

這一起在政治及軍事上本屬非常嚴重的事件，在這裡完全給仿如歡樂節日的氣氛所掩蓋。

為此，霍里郡警察 局特別發出聲明，指軍方人員正在協調收集碎片，但碎片有可能會到達海灘，因此警告民眾若看到碎片，切記不要觸摸，而是立即打電話給警察局。

一名33歲女子說，她看到鄰居們聚集在默爾特灘，她好奇的去看看他們在看甚麼，結果很清楚在萬里無雲的藍天發現氣球，然後出現戰機及發射飛彈，輕易看到氣球破裂及掉下來。

12歲的中學生哈迪(Logan Hardy) 站在家中的陽台上清楚地看到碎片掉落，射擊的瞬間發出轟隆聲。他說碎片的散落就像星星墜落，永遠不會忘記這一天。

一名男性居民特地帶著兩個孩子到海灘，花了90分鐘等待終於如願看到氣球給擊落。

代表該區的州參議員哈姆比爾(Greg Hembree)也在鄰居的後院觀看，他說這一景象既令人印象深刻又有點可怕，因為美國人通常認為這些景象只會來自其他國家，現在卻在身旁發生。