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氣球危機 北京稱反應過度 WSJ：中似想淡化

編譯潘勛／綜合5日電
目擊者提供的照片顯示，中國軍事偵雨察氣球4日下午在南卡州被飛彈擊中後殘骸下墜，一架空軍戰機從下方掠過。(美聯社)
目擊者提供的照片顯示，中國軍事偵雨察氣球4日下午在南卡州被飛彈擊中後殘骸下墜，一架空軍戰機從下方掠過。(美聯社)

美方擊落中國偵察氣球，中國外交部、國防部雖發表聲明，譴責美方「嚴重違反國際做法」、「明顯反應過度」；華爾街日報5日報導，但中方初步回應似乎是寧可讓這起事件淡化、遺忘；前美方官員指出，氣球事件重創美中關係，但沒到「致命一擊」的地步。

中國外交部5日聲明，指美方決定擊落中方氣球，嚴重違反國際做法，北京如有需要，保留進一步反應的權利；中國國防部也發表類似聲明，指美方擊落那枚氣球，明顯反應過了頭。

中聲明不似近期強硬

華爾街日報報導指，但中方兩篇聲明都很簡短，也不像近來與華府發生外交對峙，例如美國協防台灣，語氣那般強硬。

一些中方官員表示，就擊落中方偵察氣球一事，北京不可能強力反應，中國想與美國維持對話，以和平態度管理雙方歧見。其中一名官員指出，自氣球闖入美國空域2日公開後，北京與國務卿布林肯(Antony Blinken)對話，不斷強調願意推動布林肯原訂的中國行程。

一顆氣球 時間點微妙

一顆偵察氣球，美中角力7天。(資料來源╱綜合電訊)
一顆偵察氣球，美中角力7天。(資料來源╱綜合電訊)

布林肯3日表示推遲中國行。在民眾目擊中方氣球飛越蒙大拿州上空後，軍方證實其存在；中國也證實有那枚氣球，但稱它是民用飛船，主要目的是研究氣象，只是被強風吹離軌道而已。

凸顯美中互信極不足

美國因氣球而騷動，對北京可謂時間點微妙；中國剛由新冠封控三年掙脫出來，疫情期間中國與世上其他地方變得愈發孤離；一些中國學者稱氣球事件足證美國對中國不信任有多深，而非北京企圖挑戰或挑釁華府。

Politico政治網站報導，拜登總統下令軍方擊落那枚氣球，讓近幾年已直轉而下的美中關係更添重擊，但未必嚴重到「致命一擊」。

這顆氣球對中國國家主席習近平是個「不合時宜的尷尬」；北京罕見地表達「遺憾」，顯示中方很想避免此事破壞美中關係。眾所周知，布林肯的北京行，想讓雙方的爭執如台海局勢、俄烏戰爭中國挺俄、中國人權問題等，不可能有重大突破，但布林肯訪中仍被視為重大一步，打好雙方關係的地基。

歐巴馬時代的國務院亞太助卿羅素表示，拜登政府已表示條件允許時，會重新安排布林肯訪中。

國防部前東亞事務副助理部長柯林克表示，他不認為北京會對氣球採取強硬態度，為了卸責，言詞上可能咄咄逼人，但不會有實際行動。

氣球 北京 布林肯

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