中國堅稱氣球用於氣象 專家：飛行數天很少見

美國4日在南卡附近海域上空擊落中國偵察氣球（下）。（路透）

中國高空氣球 進入美國領空，當局堅稱氣球用於氣象研究，受到西風帶影響意外偏離航線。氣象專家指出，大多數氣象氣球達到高度3萬公尺後幾個小時就會解體，「像這樣堅持了數天很少見」。

英國廣播公司（BBC）中文網5日報導引述氣象學家、BBC氣象預報主播金恩（Simon King）意見，內容作出上述表示。

金恩指出，中國和北美間的北太平洋區域盛行風屬於西風，風向是從西往東。最近一段時間，在高空9000到1萬公尺以上的太平洋區域，風速為每小時240公里或以上，這一風速並不反常。

他表示，北太平洋上空最近的氣流規律可能將氣球吹向西北的阿拉斯加，然後往西南方向經加拿大進入蒙大拿。

他強調，大多數氣象氣球達到高度3萬公尺後幾個小時就會解體，其裝備透過降落傘方式落到地球，對一個氣象氣球來說，「像（中國氣球）這樣堅持了數天很少見」。

倫敦國王學院國防問題研究員米隆（Marina Miron）說，這個氣球可能比中國方面自稱的情況更加複雜。

她認為，這個氣球可能被地面的操作員遙控，可以升高也可以降低其高度，乘不同氣流、去不同方向；也可以讓它定點逗留、蒐集數據，這是衛星做不到的。

美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）掌握一種對1萬4000公尺以上氣流進行分析的模式，主要用於掌握污染物和有害物質在大氣中的運行和擴散，「這種模式被稱為軌跡模式」。

美國氣象學家沙特菲德（Dan Satterfield）曾用這一模式計算偵測氣球的可能飛行路線。從2月1日發現氣球位置的蒙大拿州 開始追溯，他根據氣流數據推測，這個氣球可能的飛行軌跡是始於中國中部地區。

報導強調，這個推測不是偵測氣球的實際飛行軌跡，而是根據NOAA模板進行分析所得出的結果。