擊落偵察氣球有警告中國？布林肯：採適當行動保美利益

布林肯在周五告訴中共外事辦主任王毅，美國將採取適當行動，以維護本國權益。(美聯社)

國防部 長奧斯丁(Lloyd Austin)4日發表聲明表示，美國戰機在南卡羅來納州附近大西洋上空擊落高空偵察氣球 ，該氣球屬於中國，被中國政府用來「監視美國本土戰略要地」；拜登 總統是於1日授權此擊落氣球任務。

至於美國擊落該氣球前是否通知中國政府，高層官員告訴有線電視新聞網（CNN），國務卿布林肯（Antony Blinken）3日與中國外事辦主任王毅談話時已明確告知，美國「為保護己方利益，保留採取任何我們認為適當行動的權利」。

中國外交部5日聲明表示，「中方對美方使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議。中方經核查後已多次告知美方，該飛艇屬民用性質，因不可抗力進入美國，完全是意外情況。」

中聲明：執意動武反應過度

中方聲明指出，「中方明確要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理；美國防部發言人也表示，該氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅。在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例。中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。」

中國政府也試圖淡化布林肯行程被取消的影響。外交部聲明說：「事實上，美中從未宣布任何訪問，美方宣布任何此類訪問是他們自己的事，我們對此表示尊重。」

正在澳洲訪問的國防部長奧斯丁說，中國使用高空氣球偵察美國的戰略要地。(歐新社)

奧斯丁：擊落行動謹慎合法

奧斯丁在擊落中國氣球聲明中指出，拜登總統1日授權五角大廈，只要不會對氣球路徑下的國人生命造成不當風險，即可執行擊落氣球任務。國防部制定了在美國領海安全擊落氣球方案，同時密切監測其路徑和情報收集活動。此行動是在加拿大政府的協調和全力支持下進行。

聲明強調，「今天的謹慎合法行動表明，拜登總統及其國家安全團隊將始終將美國人民安全保障放在首位，同時有效回應中國對我國主權不可接受的侵犯。」

有官員指出，這並不是近年來中國偵察氣球第一次進入美國領空。川普政府期間至少有三次，拜登執政期間至少另有一次看到氣球經過，但時間不長。